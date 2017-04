Zo gezond is slapen in je geboortepakje (met op z’n hoogst een paar drupjes parfum)

Coco Chanel sliep met enkel vijf drupjes Chanel No. 5 parfum en (ook) daarmee liep de befaamde modeontwerpster ver vooruit op haar tijd.



Naakt slapen is niet alleen sexy maar ook heel gezond, zorgt voor een mooiere huid en zou zelfs helpen om je gewicht onder controle te houden.

Zweer jij bij je geliefde T-shirt, nachtpon of stoere pyjamapak? Helemaal goed, maar misschien mis je wel een heleboel. Talloze onderzoeken tonen aan dat slapen in je geboortepakje heilzame effecten op onze gezondheid – en schoonheid – heeft. Bovendien is het verfrissend en sexy. Laten we eens kijken waarom slapen zoals je op de wereld gekomen bent volgens de wetenschappers gezond voor ons zou zijn.

Maximale bewegingsvrijheid voor een ongestoorde nachtrust

De eerste reden waarom slapen zonder iets aan het lijf gezond is, is heel simpel. Het bevrijdt je lichaam van de kleding waarin het overdag urenlang ‘gevangen’ zit. Bovendien geeft het je ’s nachts maximale bewegingsvrijheid en dat bevordert een ongestoorde nachtrust.

Je huid kan vrij ademen

Een andere reden waarom naakt slapen zo goed voor je is, is dat je huid eindelijk eens vrij kan ademen. Grote delen van je huid zijn overdag bedekt, sommige delen komen bijna nooit in aanraking met frisse lucht. Maak daarom van de nacht gebruik om eens alles van je af te gooien. Is het te koud om zonder dekens te slapen (en dat is in ons landje helaas vaak het geval) ga dan in ieder geval voor niet-synthetisch (en ook niet overdreven veel) beddengoed. Je lichaam heeft alle baat bij een koele slaapomgeving.

Een actiever liefdesleven tussen de lakens

Slapen in je geboortepakje kan ook een positieve invloed op je liefdesleven hebben, zeker als je je partner zo ver krijgt om zijn pyjama ook af te zweren. ’s Avonds kruip je eerder tegen elkaar aan om warmte (en genegenheid) bij elkaar te zoeken. Dit betekent meer intimiteit en leidt sneller tot knuffelen en seks met alle positieve gevolgen van dien. Zo bevordert het bedrijven van de liefde de nachtrust. Bovendien komt tijdens knuffelen en seks het zogenaamde ‘knuffelhormoon’ (oxytocine) vrij. Dit hormoon vergroot het geluksgevoel. En dat wil natuurlijk iedereen!

Minder risico op vaginale infecties

Steeds meer gynaecologen brengen onder de aandacht hoe belangrijk slapen zonder slipje is voor het welzijn van onze privé-zone. Vaginale infecties gedijen het beste in een vochtige en broeierige omgeving. De uren die je in bed doorbrengt vormen een ideale gelegenheid om ook daaronder frisse lucht vrij te laten circuleren.

Langer jong

Het klinkt je vast fantastisch in de oren als we je zeggen dat slapen zonder pyjama of T-shirt een anti-aging effect heeft, maar toch blijkt dit uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Als je lichaam tijdens de nachtrust te warm is, zou het namelijk minder groeihormoon, een ‘anti-aging hormoon’, aanmaken. Verder blijft je cortisolniveau (cortisol is een stress-hormoon), aldus de onderzoeken, bij een te warme nachtomgeving te hoog. Naakt slapen helpt je lichaam om de gewenste nachttemperatuur te bereiken. Je lichaam komt daardoor in de ‘herstellende fase’ en kan zijn werk om cellen te vernieuwen en je huid mooi te houden naar behoren doen.

Gewicht beter onder controle

Ook voor je gewichtscontrole zou het volgens de wetenschappers van belang zijn dat je lichaam ’s nachts de kans krijgt om de gewenste lichaamstemperatuur te bereiken zodat de verschillende hormonen hun werk kunnen doen. Voor je gewichtscontrole is onder meer het cortisol niveau van belang. Blijft dit ’s nachts te hoog, dan blijft je lichaam hangen in de ‘actiefstand’ en maakt het eerder vet aan dan dat het vet verbrandt.