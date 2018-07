Niet blij met je benen? Probeer deze slanke(re)-benen-tips!

Hoe krijg ik slankere benen?

‘Hoe krijg ik slankere benen?‘ is een vraag die we vooral als de vakantie nadert steeds vaker in jullie mails terugzien. Het vooruitzicht op een strandvakantie met de daarbij behorende ‘bikini-proef’ brengt de gemoederen in beweging. We hebben een aantal handige tips en adviezen voor je maar de hoofdregel is: laat afvallen geen obsessie worden, accepteer je lichaam zoals het is en maak er het beste van. En dat gaan we nu doen!

LICHAAMSBOUW IS UITGANGSPUNT

In dit artikel willen we ingaan op jullie vraag en proberen om een aantal snelle en praktische tips samen te stellen voor al die vrouwen die besluiten dat het tijd is voor mooiere en slankere benen. Maar laten we vooropstellen dat je lichaamsbouw, deze grote genetische factor, een vast gegeven blijft waar niets aan te veranderen valt. Het is een vast uitgangspunt waar je je verwachtingen op moet baseren. En die verwachtingen moeten vanzelfsprekend realistisch zijn. Het heeft geen zin om van lange en slanke benen te dromen als je lichaamsbouw je iets anders vertelt. En vergeet verder niet dat juist bij vrouwen het vet zich graag in de zone rond de dijen en heupen ophoopt. Dit heeft nu eenmaal alles met hormonen en vrouw-zijn te maken.

Regel nummer één is dus: wees realistisch. Laat je niet gek maken door reclames, verleidelijke beelden van superslanke benen en de vaak onwaarschijnlijke beloftes die beautyproducenten je voorschotelen. De lange en slanke benen van de dames die we in tijdschriften, op televisie en billboards zien zijn niet representatief voor het merendeel van de vrouwen en bovendien zijn de foto’s – zoals iedereen inmiddels weet – maar al te vaak op de computer bewerkt. De emoties die dit soort reclames in ons wakker maken, dienen er alleen maar toe om de afstand tussen ‘normale benen’ en dat wat als ‘perfect’ wordt gezien groter te maken en ons zo tot kopen aan te zetten.

PRAKTISCHE TIPS VOOR SLANKE EN SEXY BENEN

Maar er zijn natuurlijk wel dingen die je kunt doen om je benen te verbeteren, om ze slanker, mooier en aantrekkelijker te maken. Een gezond voedingspatroon en lichaamsbeweging kunnen wonderen doen. Bijna dan.

Er zijn twee elementen die de omvang en vorm van je benen bepalen: de hoeveelheid vet en de spiermassa. Dat betekent dat je aanpak tweeledig moet zijn. Aan de ene kant gaat het erom om de spieren te verstevigen (maar niet te vergroten) en aan de andere kant zul je vet moeten verbranden. Kort gezegd is dit het geheim voor slankere benen. Laten we eens bekijken wat dit in de praktijk inhoudt.

1) Een gezond voedingspatroon. Wil je toewerken naar slankere benen, neem dan allereerst je voedingspatroon onder de loep. Vetophoping mag dan aan de vrouwelijke hormonen worden toegeschreven, maar natuurlijk speelt daarbij ook een rol hoe je eet en hoeveel je eet. Gezond eten blijft nog altijd het belangrijkste advies dat we je kunnen geven. Wil je een dieet volgen om een behoorlijk aantal kilo’s af te vallen, volg dan geen ‘doe het zelf’ dieet (en volg ook niet het dieet van je vriendin) maar wend je tot een gekwalificeerde diëtist(e). Verder gelden de algemene regels: eet veel groenten en fruit, ga voor vis en mager vlees, vermijd al te vette en gefrituurde voedingsmiddelen, vermijd gezoete en koolzuurhoudende drankjes en houd vijf voedingsmomenten per dag aan: de hoofdmaaltijden ontbijt, lunch en diner en daarnaast twee gezonde-snack-momenten.

2) Lichaamsbeweging. Lichaamsbeweging is niet alleen goed voor onze gezondheid in het algemeen (voor lichaam én geest) maar is natuurlijk ook een perfecte manier om overtollige kilo’s te lijf te gaan en toe te werken naar een strakker lichaam. Ons advies is om je bij een sportschool in te schrijven en de sportinstructeur te vragen om een trainingsschema op basis van jouw doelstellingen op te stellen. Is een sportabonnement geen optie, dan kun je thuis aan de slag. Doe thuis regelmatig gerichte oefeningen en maak tijd vrij voor lichaamsbeweging zoals lopen en fietsen. Zoals met veel andere dingen het geval is, gaat het er vooral om dat je regelmatig beweegt en traint. Het heeft geen zin om één week fanatiek in de sportschool door te brengen en dan weer in je luie stoel te gaan zitten. Alleen als je consequent en regelmatig aan je lichaam werkt, zul je duurzame resultaten bereiken. In de praktijk komt dit neer op vier of vijf keer per week tenminste een half uur lichaamsbeweging. Staat je drukke schema geen vijf bezoekjes per week aan de sportschool toe, dan is ons advies: grijp elke gelegenheid aan om te lopen. Lopen, lopen en nog eens lopen…! (Zorg wel voor goede schoenen met de nodige ondersteuning).

3) Beenoefeningen. In de sportschool zal de instructeur je ongetwijfeld vertellen hoe je je benen het beste kunt trainen. Naast de machines die je helpen om de oefeningen gecontroleerd uit te voeren, zul de instructeur je vast wijzen op bekende oefeningen als squats en een typische ‘vrouwenoefening’ als lunges. Squats doen komt neer op het gecontroleerd maken van kniebuigingen (typ het woord ‘squats’ in op Google en je vindt er enorm veel informatie over). Lunges (klik hier voor meer informatie over deze oefening) wordt ook wel ‘uitstappen’ genoemd. Squats en lunges zijn oefeningen die heel geconcentreerd en gecontroleerd moeten worden uitgevoerd. Vraag zo nodig of de fitness-instructeur je daarbij helpt. Gebruik voor beide oefeningen bij voorkeur lichte gewichten. Het gaat niet om het vergroten van de spiermassa maar om het steviger en slanker maken van de benen.

4) Een algehele aanpak. In dit artikel concentreren we ons op slankere en stevigere benen, maar bedenk wel dat het niet mogelijk is om alleen vet te verbranden in die zones waar jij dat graag zou willen. Er is niet zoiets als een ‘magische formule’ waarmee het vet op je dijen en heupen op wonderbaarlijke wijze ‘oplost’. Werk je toe naar slankere en stevigere dijen dan betekent dit dat je je lichaam in z’n geheel zal moeten aanpakken. Train dus ook de rest van je lichaam!

5) Water drinken. Tijdens het sporten verlies je (transpiratie)vocht. Vergeet niet om het vochtgehalte van je lichaam weer op peil te brengen door extra water (en mineralen) tot je te nemen. Wees niet bang dat je hierdoor vocht vasthoudt. Van water drinken word je niet dik!

6) Cellulite. Als je last hebt van cellulite (wie niet!), dan vraagt dat om een specifieke aanpak. Klik hier om meer over cellulite te lezen.

7) Massages (ook zelfmassages). Massages kunnen helpen om je benen en de huid daarvan te verstevigen. Massages stimuleren de bloedcirculatie en gaan vochtophoping tegen. En als je dan toch aan het masseren bent, waarom zou je dan geen anti-cellulitecrème gebruiken? Er zijn tegenwoordig specifieke crèmes die redelijke en zichtbare resultaten opleveren (vraag advies bij de apotheek). Maar ook hier gelden weer twee gouden regels: verwacht er niet teveel van en zorg voor regelmaat. Regelmatig masseren met een goede crème helpt, één keer per maand je benen een massage geven, zet geen zoden aan de dijk. Wil je mooie benen, dan vergt dat heel wat zelfdiscipline.

8) Esthetische chirurgie. Als laatste redmiddel hebben we dan nog de esthetische chirurgie. Neem je een dergelijke ingreep in overweging, wend je dan tot een ervaren en kundige specialist. En bedenk dat een consult niet per se tot een ingreep of behandeling hoeft te leiden. Denk er goed over na. Een chirurgische ingreep is niet zomaar iets.

Wat je ook doet, zorg ervoor dat je lichaam en je benen geen obsessie worden. Wat jij als ‘dikke benen‘ bestempelt, is wellicht voorkomen normaal voor het merendeel van de vrouwelijke bevolking. Accepteer je lichaam, draag die shorts of minirok en werk ondertussen, als je dat wilt, op een evenwichtige en volwassen manier toe naar verbetering. Maar laat je, zoals gezegd, niet gek maken door een schoonheidsideaal dat ons door de media en beautyproducten wordt ingefluisterd.