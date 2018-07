Singles opgelet! 10 Regels om de man van je leven te vinden…

Wie zegt dat er genoeg mannen op de wereld rondlopen om er eentje te vinden? Dat je maar met je vingers hoeft te knippen en ze vallen aan je voeten? In deze moderne tijden is dat niet zo, zeker niet hier in Nederland. In ons kikkerlandje lopen er honderden, duizenden schattige, intelligente en stoere vrouwen rond zonder… een man aan hun arm.

Ze hebben van alles geprobeerd: ze hebben zich laten voorstellen aan vrienden van hun vriendinnen, ze hebben zich voor bruiloften (van een ‘beter bedeelde’ vriendin) extra mooi aangekleed in de hoop hem daar tegen het lijf te lopen, ze hebben tevergeefs op telefoontjes gewacht, ze hebben vernederende blind dating-afspraakjes gemaakt en grijpen zich vast aan wat lijkt de laatste strohalm: online dating. Baat het niet dan schaadt het niet…

Dat is natuurlijk waar. Maar wat nog belangrijker is, is hoe jij met je ‘single-zijn’ omgaat. Vraag jij je af hoe het komt dat zo’n leuk meisje als jij geen vriendje heeft, lees dan onze ‘hoe-vind-ik-de-ware’-gids. Een grappige gids met soms ironische, soms bittere, maar zeker nuttige adviezen voor ieder meisje dat haar ‘prins op het witte paard’ (mocht die al bestaan) nog niet gevonden heeft.

N.b. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de onze liefdesadviezen letterlijk in de praktijk brengt. Neem ze met een flinke korrel zout en pik er de dingen uit die jou nuttig lijken.