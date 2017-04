Shopping tips (en meer) voor low budget fashionista’s

Wie moet er in deze tijd niet – heel ordinair gezegd – op de centen letten? Vooral op het gebied van de luxe artikelen moeten we pas op de plaats maken. Toch moet het jou als crisisbewuste fashionista’s ook dit seizoen gaan lukken om er – met een beperkt budget – weer trendy en up-to-date uit te zien. Hier zijn onze shopping- en kledingtips.



1. Koop alleen dingen die je echt mooi vindt

Het criterium ‘Heb ik het echt nodig?’ vind ik persoonlijk nogal ongezellig. Mode is een luxe artikel. Als je een aankoop op modegebied moet dan moet het iets ‘extra’s’ zijn. Dat geeft juist de vreugde. Het is als het koekje bij de koffie na de maaltijd. Je hebt geen trek meer en het is eigenlijk overbodig maar daarom dubbel zo lekker. Zelf houd ik daarom liever het criterium ‘Vind ik het écht mooi?’ aan. Koop alleen dingen die helemaal naar je zin zijn en toegevoegde waarde voor je garderobe hebben. Koop dingen die eruit springen, die bijzonder zijn en die niet lijken op de dingen die je al hebt.

2. Neem bedenktijd

Ga niet over één nacht ijs maar denk goed na voordat je tot een aankoop overgaat. Je kunt er het beste een nachtje over slapen. Dan heb je ook de gelegenheid om alvast te bedenken hoe je het kledingstuk waar je je oog op hebt laten vallen wilt gaan dragen en combineren. In veel gevallen zul je merken dat je uiteindelijk toch niet tot de aankoop overgaat omdat het het toch niet helemaal was.

3. Shoppen voor ideeën

Ga eens idee-shoppen. Shoppen zonder portemonnee, enkel en alleen om ideeën op te doen. Kijk goed naar wat je in de kledingrekken ziet, pas de dingen die je aanspreken, bestudeer de etalages en paspoppen voor creatieve combinaties en observeer de outfits van de mensen (en het winkelpersoneel) om je heen. Heb je dat allemaal gedaan… Kijk dan eens wat je nog in je kast hebt hangen. Vast meer dan je denkt!

4. Bezoek outlets en discount stores

Er zijn steeds meer outlets en discount stores waar je interessante merken voor redelijk zachte prijzen kunt vinden. Ben je een merkenfan, dan vormen zij vast een paradijs voor je. Maar pas op! De koopwaar mag dan flink in prijs verlaagd zijn, absoluut gezien zijn de prijzen vaak toch nog erg hoog. Het gevaar is dat je toch meer uitgeeft dan je wilde. Wees daarom vooral in dit soort winkels superkritisch en gun jezelf bedenktijd. Heb je moeten reizen om bij de store te komen en kun je niet gemakkelijk later nog eens terugkomen, loop er dan uit voor een kopje koffie voordat je tot kopen overgaat.

5. Collecties voor ‘recessionista’s’

Sommige modemerken spelen handig op de crisis in en komen met collecties voor ‘recessionista’s‘ ofwel voor fashionista’s met een beperkt budget. Kijk eens of jouw geliefde merk al een lijn voor recessionista’s op de markt heeft gebracht. Of struin het internet af naar (voor jou) nieuwe en betaalbare merken.

6. Ga shoppen met duidelijke ideeën

Om op het rechte pad te blijven (d.i. niet teveel uit te geven), kun je het beste gaan shoppen met duidelijke ideeën. Noteer wat je dit seizoen graag zou willen hebben en beslis welk item voorrang moet krijgen. Trek er dan op uit om dat item te vinden (en laat je niet afleiden door de andere, ongetwijfeld mooie dingen die je tijdens het winkelen ziet).

7. Trek meer tijd voor het winkelen uit

Kocht je vroeger misschien alles in dezelfde boetiek, nu is het tijd om eens rond te gaan kijken of je sommige dingen niet ergens anders goedkoper kunt krijgen. Loop eens bij winkels binnen waar je nog nooit geweest bent. Vergelijk de prijzen en de kwaliteit. Vooral basics mogen wel wat goedkoper zijn. Je zoektocht naar mooie dingen met acceptabele prijzen zal misschien tijdrovend zijn, maar kan interessante resultaten opleveren.

8. Ga voor unieke dingen

Stap af van de trends en de ‘musthaves’. Het tijdperk van de ‘it-items’ (it-bags en it-schoenen) is voorbij. In de mode is er een tendens naar alles wat uniek, persoonlijk en speciaal is. Ga daarom voor dingen die jou persoonlijk aanspreken. Zo voorkom je dat je thuiskomt met aankopen die over een paar maanden alweer uit de mode zijn.

Nog twee extra tips die niet met shoppen maar wel met ‘budgetmode’ te maken hebben:

9. Laat je kleding vermaken (of vermaak je kleding zelf)

Zelf kleren maken komt door de tijdsgeest (lees: de crisis) weer helemaal terug. Het is gezellig, houd je van de straat (waardoor je buitenshuis minder geld uitgeeft) en ook eens productief. Breien en borduren. Maar ook het zelf kleding maken of het vermaken daarvan. Haal de mouwen van die blazer die je al jaren niet meer draagt. Of maak de mouwen korter. Zet een bontkraag op een oud jasje. Moderniseer de dingen die je nog hebt hangen. Ben je niet handig met naald en draad, ga dan op zoek naar een handige en niet al te dure kleermaker.

10. Wees zuinig op de kledingstukken die je hebt

Behandel je kleding met respect zodat de items langer mee gaan. Kleine dingen waar je op kunt letten: