Schoenentrends herfst winter 2017 2018. Pumps zijn terug, en hoe!

De schoenentrends herfst winter 2017 2018? ‘It’s complicated’, komt er spontaan in ons op. Wat een verscheidenheid aan schoenen gaan we dit seizoen zien! Van laarzen in alle mogelijke uitvoeringen – van enkellaarsjes tot lieslaarzen – tot sandaaltjes en ja, ook pumps! Pumps zijn weer helemaal terug.

Het is ongelooflijk hoe de modeontwerpers toch elke keer weer met nieuwe, verrassende designs komen. Natuurlijk gaat mode allemaal om lijnen en vormen – het is hun vak om zich op vormgeving te concentreren – maar toch blijft het ons verbazen. Nog opvallender is dat we dezelfde lijnen en vormen vaak in hetzelfde seizoen op meerdere/vele catwalks zien terugkomen – de zogenaamde ‘trends’ – terwijl de modecollecties toch eigenlijk strikt geheim zijn tot het moment van showen. Hoe de ‘mode-tamtam’ werkt, is niet duidelijk maar dàt ‘ie werkt, staat vast.

Pumps met V-necks

En dus zou het ons niet moeten verbazen dat we op meerdere catwalks voor herfst winter 2017 2018 pumps met ‘V-necks’ – V-halsen – tegenkomen: heel laag op de wreef uitgesneden schoentjes die veel blote huid laten zien (iets wat in het algemeen als sexy wordt beschouwd). Deze pumps hebben bovendien vaak vrij puntige neuzen, een andere schoenentrend voor herfst winter 2017 2018. Op sommige catwalks, bijvoorbeeld bij Maison Margiela, zagen we zelfs heuse ‘decolletés’ (een term die wij altijd vermakelijk vinden als het op schoenen aankomt!): pumps met zo’n lage uitsnijding dat zelfs het begin van de tenen te zien is. De hakken variëren van halfhoog tot hoog en zijn in de regel vrij stevig.

Wit en nudes

De schoenentrend is dus: hooggehakte schoenen met een laag decolleté en puntige neuzen. Een andere opvallende trend zijn de kleuren. Zwart, bruin en rood domineren, maar daarnaast zien we voor deze winter ook witte pumps, iets wat bepaald ongewoon is, en ook veel nudes. Vooral die nudes vinden wij mooi. Huidskleuren hebben het voordeel dat ze je benen en voeten slanker doen lijken omdat ze lijn van je benen niet doorbreken met een contrasterende kleur. Als je dan ook nog eens voor een pumps met een diep uitgesneden decolleté gaat, lijken je voeten superslank!