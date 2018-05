Schoenen trends zomer 2018. De mooiste (en gekste) schoenen

Wat draag jij in de zomer het liefst aan je voeten? Sneakers? Slippers? Sandalen? Het mag allemaal maar er is zoveel meer onder de zon. De schoenen trends zomer 2018 zijn uitbundig, sexy, bont gekleurd, grappig, pittig en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Op de catwalks zagen we (hoge en lage) sandaaltjes, enkellaarsjes maar ook hoge laarzen, ballerina’s, sleehakken en plateauschoenen. We zagen wat minder sneakers maar dat betekent niet dat we die niet meer dragen. Ze zijn gewoon helemaal ingeburgerd (wie droeg er vijf jaar geleden nu sportschoenen onder een rok? – nu is het normaal); het nieuwtje is eraf.

Schoenen trends zomer 2018. Wat is er nieuw?

Een heleboel! Het was ontzettend moeilijk om een keuze uit de schoenenfoto’s in ons archief te maken. De selectie foto’s die je hieronder ziet, dekt de lading niet maar geeft je wel een idee. Dit is wat ons opviel:

Hoge sandaaltjes

We zagen opvallend veel hoge sandaaltjes met dunne hakken en veel bandjes. Ze zijn sexy en elegant, ideaal voor speciale gelegenheden.

Platte sandalen

De platte sandalen voor zomer 2018 zijn rijkelijk versierd, soms zelfs met studs of strass. Heel grappig zijn ook de sandalen met (nep!)bont, een trend die al langere tijd in de mode is maar waar de modeontwerpers mee blijven spelen. Een sprekend voorbeeld zijn de sandalen van Giambattista Valli (je kunt er de vloer mee aanvegen!).

Ballerina’s

Ze blijven maar terugkeren: platte ballerina’s. Bij Moncler zagen we ze in de klassieke bleekroze uitvoering, compleet met beenwarmers. Op andere catwalks, zoals bij Sportmax, zagen we een gebloemde versie van de klassieke ballerinaschoentjes.

Logomanie!

De logomanie beperkt zich niet tot kleding en tassen maar verovert ook de schoenen. Bij Max Mara zagen we hoge sandaaltjes met de M van het modehuis. Bij Tod’s zagen we voor de heren mocassins met het woord Tod’s erop.

Enkellaarsjes

Enkellaarsjes doen deze zomer ook mee. Zwart en klassiek, maar ook kleurrijk en met versiersels, zoals bij Luisa Beccaria (zie de openingsfoto bij dit artikel).

Hoge rijglaarzen

Hoge rijglaarzen… tja. Waar deze trend nu weer vandaan komt, weten we echt niet (wij haalt het in zijn hoofd om in de zomer hoge rijglaarzen te dragen?), maar we zien ‘m wel… Elisabetta Franchi vond ze prima passen bij haar ‘Little House on the Prairie’-zomercollectie met romantische 18e eeuwse invloeden. En ook Masha Ma in Parijs koos voor pittige hoge laarzen met veters.

Puntige neuzen en metallic goud en zilver

Verder zien we nog opvallend veel schoenen met puntige neuzen, maar rond mag zeker ook (en dat loopt wel zo lekker). Goudkleurige en zilverkleurige shades zijn ook een trend, en dat zal niemand verbazen want in de modecollecties zelfs zien we veel goud en zilver terugkomen.

Sleehakken en plateausandalen

Hoewel sleehakken en plateausandalen niet een ‘superhotte’ trend zijn – anders dan een aantal zomers geleden – doen ze nog wel mee. En dat is fijn want ze smokkelen er qua lengte heel wat centimeters bij en zijn tegelijkertijd heel wat comfortabeler dan de klassieke naaldhak (ook heel wat minder sexy).

Bekijk de schoenen foto’s maar eens. Misschien brengen ze je op leuke en creatieve ideeën.

