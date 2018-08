De nieuwste schoenen trends voor herfst winter 2018 2019

Wie de schoen past, trekt ‘m aan. Dat geldt helemaal voor de schoenen trends voor herfst winter 2018 2019 want het aanbod schoenen is enorm groot en gevarieerd. Toch is het, anders dan bijvoorbeeld in de mode, niet moeilijk om er een aantal hoofdtrends in te ontdekken. De hotste trend onder de schoenen trends voor herfst winter 2018 2019 is namelijk: laarzen! Dat was wel overduidelijk. We zagen ze letterlijk op elke catwalk voor het nieuwe winterseizoen.

Een andere trend is: pumps, en dan wel met een puntige neuzen. Puntige schoenen zijn deze winter overigens weer helemaal in de mode.

Een derde rode draad is: de schuine hak. Ook die zagen we op verschillende runways en is terug van weggeweest (maar je moet er wel van houden).

Drie karakteristieken dus vallen in het bjizonder op: laarzen, puntige neuzen (vooral voor pumps en ook creepers) en schuine hakken (maar natuurlijk niet voor al het schoeisel).

Laten we de schoenentrends voor herfst winter 2018 2019 verder uitlichten:

Laarzen

Laarzen, in glad leer of suède, zijn dé schoenen must-have voor deze winter. De meeste laarzen reiken tot de knie en hebben en wat wijde en zachte schacht, vaak ook met plooien. Een soort afzakmodel, maar dan net iets minder. Ze zijn dus heel comfortabel in het dragen.

We gaan ze in alle mogelijke kleuren zien: blauw, rood, geel, de klassieke winterkleuren en ook wit. Sommige modellen zijn zelfs verrijkt met pailletten, glittertjes of borduursels. Er zijn ook laarzen met dikke (eco)bontkragen en zelfs plastic regenlaarzen ontbreken niet. Die zagen we op de catwalk van Lacoste waar ze met zwartleren broeken werden geshowd. Bij Prada waren zowel de schoenen als de laarzen in Wellington stijl waterproof. Over het algemeen zijn de laarzen vrij stoer, robuust en weerbestendig, iets wat we in ons landje alleen maar kunnen toejuichen!

Naast kniehoge laarzen is er ook een uitgebreid aanbod aan enkellaarsjes en laarzen tot halverwege de kuit, soms zelfs met cowboy invloeden zoals bij Emporio Armani. Mooi ook zijn de essentiële laarsjes bij Fendi en de meer klassieke veterlaarzen bij Sportmax.

Ook de liefhebbers van zéér hoge laarzen, tot halverwege het dijbeen of hoger, komen deze winter aan hun trekken. Zo zagen we bijvoorbeeld bij Isabel Marant superhoge leren laarzen (met schuine hak) en zilverbeslag op de neus.

Pumps

Voor de avond laten de schoenentrends voor herfst winter 2018 2019 vooral veel pumps zien met – we zeiden het al – puntige neuzen (maar ook rond mag dit seizoen zeker nog). De hakken zijn hoog of half hoog (de zogenaamde kitten heels). Op sommige catwalks showden ook sandaaltjes (met blote voeten) maar dat is voor de niet-kou lijders.

Sneakers

Natuurlijk huppelden er op de winter runways ook modellen op sneakers rond. Sportschoenen zijn inmiddels niet meer uit de daywear weg te denken. Het meest opvallende model was misschien wel de ‘regenboog’ sneaker van Burberry. Ook de sneakers met (hopelijk) ecobont bij Stella Jean waren opvallend.

En verder… ballerina’s, mocassins, creepers, statement schoenen

En verder mag je voor herfst winter 2018 2019 eigenlijk van alles dragen: van ballerina’s (bij Moncler in de klassieke balletuitvoering; bij Paul & Joe in gekleurd metallic), plateauschoenen, puntige creepers (N21 en Sportmax), kistjes (Yohji Yamamoto), mocassins (Tod’s, Burberry), soklaarzen (ook al hebben die vorig jaar hun hoogtepunt gehad) en… ook statement schoenen, buitensporige en excentrieke schoenen die de verbeelding van de fashionista’s/shoe addicts vast zullen prikkelen.

