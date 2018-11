Schoenen trends herfst winter 2018 2019. Cowboy laarzen zijn hot. Mode tips van Manon de Boer

Wat zijn de beste schoenen trends voor herfst en winter 2018 2019? We vroegen het aan Manon de Boer (jullie inmiddels vast wel bekend!). Als stylist zit Manon bovenop de modetrends. In dit interview vertelt ze over de allernieuwste schoenen en laarzen voor dit seizoen. Ze update ons over de must-haves, over de modellen, over de kleuren, ja zelfs over de prints voor laarzen en schoenen! Lees snel verder. (En surf ook nog even door naar het interview over de modetrends!)

Witte schoenen

Manon de Boer: Als ik qua schoenen een kleur mag noemen, dan zeg ik wit. Een wit paar schoenen is helemaal in trend. En tegelijkertijd zijn witte schoenen natuurlijk ultiem onpraktisch. Het is iets waar heel veel mensen nog een soort van nare associatie mee hebben. Dat stamt nog zo’n beetje uit de jaren ’80 en ’90.

Je ziet wit heel veel in cowboy boots. Cowboy boots zijn echt een must-have voor deze winter, maar je ziet witte schoenen ook in de vorm van enkellaarsjes met een klein hakje en een puntneusje. Het fijne dit seizoen is dat de hakjes iets lager zijn, dus dat je niet per se op 10 centimeter hoeft te lopen. Tegenwoordig kom je er dus ook mee weg als je maar 3 of 4 centimeter onder je schoenen hebt zitten.

Cowboy laarzen

Manon de Boer: Die cowboy laarzen die ik net al noemde, vind ik echt wel dé schoen voor deze winter. Je kunt ze onder lange rokken of jurken dragen, maar ook onder een jeans. Het model varieert. We zien heel veel vierkante neuzen maar het mag ook een iets ronder neusje zijn, mocht je dat mooier vinden.

Sneakers

Manon de Boer: Sneakers zijn ook helemaal hot. Die trend is nog steeds supergroot. Hij wordt nu wel anders gecombineerd. Veel met vrouwelijke elementen. Klik hier om er meer over te lezen

Dierenprints op schoenen

Manon de Boer: We zien ook veel dierenprints op schoenen. Panterprints en slangenprints bijvoorbeeld. We gaan ze niet alleen in bruin en grijs zien, maar ook in kleur. Eigenlijk zijn schoenen met een slangenprint ook wel een must-have voor deze winter. Denk ook aan laarsjes met een okergele slangenprint die je dan met een zwarte jeans kunt dragen.

Afzaklaarzen

Manon de Boer: Als ik echt nog een massa item mag noemen, is dat wel de afzaklaars: de wat hogere laars die net onder of boven de knie valt, en die een beetje rimpelt. Je hebt ze in het suède maar vooral ook in leren uitvoering.

Deze trend kun je echt wel zien als je naar de grote ketens kijkt. Die hebben vaak wel drie of vier exemplaren in hun collectie. De afzaklaars komt in witte uitvoering, maar ook in bordeaux, in zwart, in bruin. Zo’n paar laarzen draag je het makkelijkst onder een lange jurk of een lange rok. Ze hebben vaak een wat bredere hak waardoor je wat meer comfort hebt. Je kunt ze zelfs nog over een broek dragen omdat ze wat wijder zijn, je hebt sowieso wat meer ruimte.

Metallic laarsjes

Manon de Boer: Korte metallic laarsjes zijn ook hot. Ze zijn super voor de Feestdagen maar als je ze draagt met een basic jeans en een T-shirt, kunnen ze ook heel goed overdag.

Door: Charlotte Mesman

Met dank aan Manon de Boer, www.manondeboer.nl, @manondeboerstyling