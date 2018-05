Saag paneer recept. Spinazie met jonge Indiase kaas

Saag paneer is een klassiek Indiaas gerecht van spinazie met paneer, een jonge Indiase kaas. Ik ben dol op dit gerecht. De spinazie is zacht, crèmeachtig en warm van smaak dankzij de Indiase specerijen. Het is een perfecte match met de paneer kaas die op zich niet veel smaak heeft maar die, als een van de weinige kazen, bij verhitting niet smelt. De compacte blokjes vormen een welkome afwisseling op de pikante en gekruide spinazie.

Saag paneer is gemakkelijk zelf te bereiden. Het is misschien even zoeken naar de ingrediënten (ik kreeg een adresje van mijn Indiase yogalerares) maar de meeste toko’s verkopen Indiase specerijen, en tegenwoordig vaak ook verse paneer.

Dit is hoe ik saag paneer klaarmaak, en – al zeg ik het zelf – het smaakt behoorlijk exotisch. Er zijn natuurlijk veel andere varianten. Als je saag paneer maar vaak genoeg klaarmaakt, dan ontwikkel je in de loop van de tijd je eigen recept. Dit geldt vooral voor de hoeveelheid specerijen. Sommigen houden van spicy, anderen van minder. Doen is het advies!

Ingrediënten voor saag paneer

250 gram verse paneer, in blokken gesneden*

750 gram diepvries spinazie

1 theelepel komijnzaadjes (jeera)*

1 grote ui, fijn gesnipperd

2 teentjes knoflook, fijn gehakt

1 stuk verse gember, fijn gehakt of geraspt

1 groen pepertje, fijn gehakt

½ theelepel kurkumapoeder

¼ theelepel rode chili poeder

¼ theelepel garam masala (een Indiase geroosterde kruidenmix)*

verse koriander, fijn gehakt

Melk, room of Griekse yoghurt

extravergine olijfolie (of Pure Desi Ghee, Indiase geklaarde boter*)

citroensap

zout

*Verkrijgbaar bij de toko

Bereiding

Kook de spinazie zoals je dat altijd doet, giet de groente af in een vergiet en druk het vocht er met een vork uit. Hak de spinazie op een snijplank of in de keukenmachine kort fijn. Houd de spinazie apart.

Doe wat olijfolie of ghee in een koekenpan en verhit de olie of smelt de boter. Rooster de komijnzaadjes in de olie/boter. Voeg de knoflook en de fijn gesnipperde ui toe. Fruit de ui totdat’ie zacht is.

Voeg de gember, het in ringetjes gesneden groene pepertje, de kurkumapoeder, de rode chili poeder, de garam masala en zout toe en vermeng alles met elkaar. Laat alles ongeveer 1 minuten garen totdat de specerijen een heerlijke geur verspreiden. Voeg de koriander toe en laat nog even sudderen.

Voeg de spinazie en, indien nodig, wat water toe. Schep alle ingrediënten goed door elkaar, breng het aan de kook en laat het geheel ongeveer 3 minuten door koken.

Voeg de paneer blokken en wat melk, room of yoghurt toe (de spinazie moet crèmeachtig en zacht zijn) en laat saag paneer nog een paar minuten koken. Doe er citroensap over en serveer de saag paneer met naan, Indiaas brood, of gestoomde basmati rijst.