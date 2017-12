Mode en street style. Rood mode kleur ook voor 2018

Nooit hebben we zoveel over rood geschreven als in het jaar 2017. En ook in 2018 zullen we het blijven doen. Want rood blijft in de mode.

Soms vind ik mezelf zo’n meeloper! Ik heb de kleur rood nooit een blik waardig gegund; heb er zelfs altijd een beetje op neer gekeken. Rood is voor agressieve vrouwen en voor niet meer zo jonge mannen die jeugdig willen overkomen, heb ik altijd stiekem gedacht. Maar nu rood officieel een modekleur is en het modepubliek en de fashionista’s er helemaal voor gaan, nu vind ik het opeens een supermooie kleur.

Rood is perfect om sombere winterdagen kleur te geven. Rood is perfect voor een party of een avondje stappen. Maar rood kan ook klassiek genoeg zijn voor naar kantoor – niet van top tot teen natuurlijk!. En rood is helemaal leuk als jas of donsjack. Of voor op een spijkerbroek!

Rood is een kleur waar we voorlopig nog geen afscheid van nemen. Stond 2017 in het teken van ‘Grenadine Red’, in 2018 staat ‘Cherry Tomato’ in de top 12 van de modekleuren. ‘Cherry Tomato’ bevat net wat meer oranje, waardoor het een heel vrolijke en dynamische kleur wordt.

Maar eigenlijk mogen alle roodschakeringen. Bekijk de street style foto’s maar eens en doe inspiratie op. Rood is een top kleur, zeker ook voor deze dagen.

