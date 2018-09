Als je ons regelmatig volgt, dan weet je dat we backstage bij Antonio Marras elke keer weer in katzwijm liggen. Het sfeertje is daar heel theatraal en de make-up en hair looks zijn keer op keer weer heel bijzonder. Bovendien lopen er altijd topmensen rond. Hair stylist James Pecis bijvoorbeeld. Deze topkapper deed ook voor de Fashion Show voor herfst winter 2018 2019 het haar van de modellen.

Romantisch kapsel

Dit keer creëerde Pecis een romantisch kapsel dat was geïnspireerd door water. Pecis legde het haar als twee watergolven rond het hoofd. Hij deed dat door het haar eerst goed schuin omhoog naar achteren te föhnen. Daarna rolde hij het haar van onderen naar boven toe op en zette hij het langszij in rollen vast. Het haar werd hiervoor in twee secties verdeeld, links en rechts. Hiertoe trok James Pecis een zijscheiding die bij het voorhoofd begint en ietwat schuin naar achteren loopt. Zie de foto hieronder.

Backstage trucje: schuimrollen

En nu komt het! Om mooie haarrollen te maken, gebruikte Pecis een bijzonder haar accessoire: schuimrollen met ijzerdraad. Dit zijn een soort langwerpige haar donuts die je in je haar verwerkt om het volume te geven. Het ijzerdraad maakt het bovendien heel gemakkelijk om de rollen de juiste vorm te geven.

Wij hebben dit haar accessoire op internet zo snel niet kunnen vinden, maar misschien vind je het bij de kapperszaak om de hoek :-) Het is in ieder geval altijd leuk om nieuwe backstage trucjes te ontdekken en dit is er zeker eentje die van pas kan komen!

De haarproducten

Om het haar te preppen (voor te bereiden) breng je voor het föhnen een mousse (James Pecis heeft het over spray mousse) op het haar aan. Het kapsel fixeer je met een flinke dosis haarlak. De speldjes die je in de kapsels op de foto’s ziet, werden vlak voor de show verwijderd. Ze moesten het haar tot op dat moment goed op de plek houden. Daarna moest de haarlak het werk doen.

Video interview en kapsel foto’s

Bekijk het video interview met James Pecis en de foto’s en waag je dan aan dit romantische kapsel. Overigens zul je opmerken dat de kapsels onderling niet allemaal hetzelfde zijn. De rollen hoeven niet precies op dezelfde plek te zitten. Het is meer het idee achter dit romantische kapsel. Je mag het kapsel op je eigen manier interpreteren.