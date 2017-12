Make-up trend winter 2017 2018: rode oogschaduw en rode eyeliner!

Dé modekleur voor herfst winter 2017 2018 is absoluut rood. Rood is overal! Op de catwalks, in de winkels, aan onze voeten, op onze lippen. En ja, dit seizoen ook op onze oogleden. Rode oogschaduw en rode eyeliner zijn hot!

Rood in de mode en make-up

‘Red is the great clarifier — bright, cleansing, revealing. It makes all colors beautiful. I can’t imagine being bored with it — it would be like becoming tired of the person you love.‘ Dit zei de legendarische Diana Vreeland in de documentaire Diana Vreeland: The Eye has to Travel. Vreeland, wellicht de meest bekende style icoon en fashion journalist van de vorige eeuw stond bekend om haar rode lippen, rode nagels en dramatisch rode outfits. Rood was haar lievelingskleur. En rood is nu – voor herfst winter 2017 2018 – de lieveling van modeontwerpers, fashionista’s én make-up artists.

Rood is bepaald geen nieuwkomer in de make-up. Het is zelfs misschien wel de meest gebruikte kleur. Al in de Oudheid maakten de vrouwen hun lippen rood om er sensueler uit te zien. Ook is het gebruik van rouge – rood voor de wangen – eeuwenoud. Rode wangen staat jong en gezond, en een blos is sexy en tegelijkertijd ook een beetje onschuldig, alsof je bloost uit verlegenheid.

De nieuwigheid voor dit winterseizoen is dus NIET het gebruik van rood. Rode lippen en rode wangen waren er altijd al en zijn er nog steeds. Wel bijzonder is dat de rode kleur verder naar boven opkruipt, en wel naar de oogleden. Onze eerste impuls bij rode make-up producten is immers om ze juist nièt voor je oogleden te gebruiken. Niemand wil met rood omrande ogen de straat op!

Toch zijn rode oogmake-up en rode eyeliner een trend voor herfst en winter 2017 2018 en we moeten erkennen dat het ‘huil-effect’ reuze meevalt. Zoals altijd, gaat het er natuurlijk weer om hòe je iets draagt.

Rood in combinatie met andere kleuren

Eén van de meest eenvoudige manieren om het ‘huil-effect’ te vermijden, is om rood met andere kleuren te combineren. We zagen hiervan een schitterend voorbeeld bij Alberta Ferretti. Sexy zwarte smokey eyes werden daar ‘verlicht’ door een rood middelpunt. In de ooghoeken werd tot slot nog wat goud aangebracht. We zien hier een reïnterpretatie van de klassieke smokey eyes. Kunstig opgemaakte ogen waarbij het hele ooglid met verschillende kleurnuances wordt opgemaakt zijn weer trendy.

Een ander voorbeeld van een combinatie van rood met andere kleuren, zagen we bij Valentino. De rode eyeliner onder de ogen van de modellen liep over in donkerbruin. Op de oogleden zelf was verder een roodbruine oogschaduw aangebracht. Deze oogmake-up is vrij eenvoudig na te doen. Experimenteer maar eens met rood en bruin (overigens ultieme herfstkleuren).

Een besliste rode streep op de oogleden

Houd je wel van stoere en besliste make-up dan is een brede rode streep op je bovenste oogleden misschien een idee. Ga voor een helrode, sterk gepigmenteerde kleur. Het moet er echt funky uitzien. De rest van je make-up houd je heel natuurlijk. Die rode balk boven je ogen spreekt voor zich!

Een klassieker: pruimrood

Wil je op safe gaan, kies dan een pruimrode nuance. Deze kleur staat iedereen mooi – of je nu donker of blond bent en ongeacht de kleur van je ogen. Je zou bijvoorbeeld mooie pruimrode smokey eyes kunnen maken. Voor een intense oogopslag breng je wat donkere eyeliner langs je wimpers aan. Een likje glos over je pruimrode oogleden doet verder wonderen.

Steenrode, matte oogschaduw

De meest ‘gevaarlijke’ rode oogmake-up is matte, rode oogschaduw, maar zelfs dat kan soms heel mooi zijn. Tijdens de Paris Fashion Week presenteerde Emily Ratajkowski zich met matrode oogleden en het stond haar fantastisch. De truc is volgens ons om voor een uitgesproken en vrij intense rode oogmake-up te gaan. Breng je maar een klein beetje rode oogschaduw aan dan zien je ogen er al snel ‘ontstoken’ uit, maar ga je voor een sterke en intense statement rode oogmake-up dan zal niemand zich afvragen of je vannacht je bed wel hebt gezien!

