Rimpels en pigmentvlekken. Enkele praktische beauty tips

Over rimpels en pigmentvlekken hebben we veel geschreven en gepubliceerd. Eigenlijk weten we allemaal wel wat we ertegen moeten doen. Maar soms is het gewoon weer eens goed erover te lezen. Zodat je weer even stilstaat bij je dagelijkse beautyroutine en deze, indien nodig, aanpast aan veranderde omstandigheden.

Rimpels

Wat kunnen we doen om rimpels zoveel mogelijk te vermijden of te verzachten? Het is heel belangrijk, menen de experts, om je huidverzorging niet alleen af te stemmen op je huidtype maar ook op je leeftijd. Dit geldt vooral als je voortijdige veroudering wilt voorkomen. Jonge vrouwen, waarschuwen de deskundigen, zijn soms wat onachtzaam als het op huidverzorging aankomt. Hun huid zit er strak en glad uit en juist daarom willen ze ‘m nog wel eens verwaarlozen. Ze gebruiken producten die niet geschikt zijn voor hun huid of doen geheel niet aan huidverzorging. Maar huidverzorging is iets dat iedere dag weer terugkomt en alleen als je je huid met de juiste producten en met regelmaat onderhoudt, kun je ‘m mooi houden.

Als je weinig tijd hebt of niet teveel tijd aan huidverzorging wil spenderen, dan kan het een oplossing zijn om vooral praktische huidverzorgingsproducten te gebruiken die snel intrekken en gemakkelijk in het gebruik zijn. Voor de reiniging van de huid kan een milde schuimgel een uitkomst bieden. Zo’n gel helpt om overtollig talg en vuil van de huid te verwijderen en imperfecties tegen te gaan. ‘s Avonds is het heel belangrijk om eerst elk spoor van make-up en smog zorgvuldig van de huid te verwijderen. Micellair water is hiervoor heel geschikt. Pas als de huid helemaal schoon is, ga je hydrateren. Tegenwoordig bestaan er veel lichte formules met hyaluronzuur en vitaminen die de huid tot in de diepte hydrateren zonder dat ze er een vette laag over leggen.

Verder moet je je huid natuurlijk goed tegen de zon beschermen. Het is inmiddels onomstotelijk bewezen: de blootstelling aan UV-straling is één van de belangrijkste veroorzakers van vroegtijdige huidveroudering. Daarom is het belangrijk om altijd, ook in de stad, een crème met UV-filter te gebruiken. De filter moet natuurlijk geschikt zijn voor jouw huidtype.

Ouderdomsvlekken

Een ander probleem waar we, naarmate we ouder worden, mee te kampen krijgen, zijn ouderdomsvlekken. Wat kunnen we doen om ouderdomsvlekken te voorkomen? En wat kunnen we ertegen doen als we ze eenmaal hebben?

Het geleidelijke proces van huidveroudering maar ook hormonale factoren en slechte levensgewoonten (roken, blootstelling aan UV-straling) veroorzaken een onregelmatige en ongelijke verdeling van melanine (pigment) met als gevolg… ontsierende ouderdomsvlekken (pigmentvlekken).

Bijna alle vrouwen krijgen er na hun dertigste mee te maken. Wil je er iets aan doen, mijd dan DIY praktijken, is het advies van de experts, want de kans is groot dat je de situatie verergert in plaats van verbetert.

Ouderdomsvlekken vragen om een specifieke behandeling die van geval tot geval verschilt. De dermatoloog zal op basis van de etiologie (de oorzaken en de gewoonten die de vlekken in de hand hebben gewerkt), het oppervlak en de intensiteit van de vlekken bepalen welke behandeling het meest geschikt is. Dat kan een chemische peeling zijn. Er bestaan verschillen typen peelings waardoor pigmentvlekken minder zichtbaar worden:

peelings op basis glycolzuur (glycolzuur verwijdert de dode huidcellen);

salicylzuur (een zusje van aspirine; salicylzuur lost talg op, reinigt de poriën en werkt ontstekingremmend);

retinol (op basis van vitamine A; retinol stimuleert de productie van collageen en elastine).

In geval van een zeer gevoelige huid kan een behandeling met microdermabrasie (een intensieve peeling met een apparaat om dode huidcellen te verwijderen) of laser geschikt zijn.

Maar het allerbelangrijkst is natuurlijk (weer) de preventie van ouderdomsvlekken en dat doe je door ‘s zomers én ‘s winters je huid te beschermen tegen de zon.

