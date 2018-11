Rijstkoekjes. Recepten van Trendystyle

De herfst en winter zijn heerlijke maanden voor knusse huishoudelijke klusjes zoals koekjes bakken. Vandaag hebben we een recept voor rijstkoekjes voor je. Geniet ervan!

Ingrediënten voor circa 30 koekjes

150 gram bloem

150 gram rijstbloem

120 gram boter

1 ei

120 gram suiker

1 theelepel vanille aroma (of de geraspte schil van een citroen)

1/2 koffielepel (ongeveer 2,5 gram) gist voor zoet gebak

poedersuiker

Bereiding

Vermeng de boter, de suiker, de vanille en een snufje zout tot een crèmeachtige massa. Voeg het ei toe en daarna, al roerende, de twee typen bloem die je van tevoren met elkaar vermengd hebt.

Als het deeg compact is, maak je er een bal van en wikkel je het in huishoudfolie. Laat het deeg een paar uur in de ijskast rusten.

Rol het deeg met een deegroller uit tot een niet al te dunne lap en maak er met koekjesvormpjes koekjes van. Leg de koekjes op een ovenplaat met bakpapier en bak de koekjes in een voorverwarmde oven (150 graden) in circa 12 minuten gaar. Laat ze niet al te goudbruin worden want anders gaat de zachte beet die typerend is voor deze koekjes verloren.

Laat de koekjes goed afkoelen en bestrooi ze dan met poedersuiker. En dan mag je nu je zelfgebakken koekjes serveren!