Relatie & liefde. Een relatie zonder intimiteit tussen de lakens

In veel relaties is de passie sinds lang verdwenen en is er geen of nauwelijks nog intimiteit tussen de lakens. De beide partners wonen samen in hetzelfde huis, delen hetzelfde bed, delen lief en leed maar raken niet meer aan. Dit soort relaties worden wel ‘broer-zus’ relaties genoemd. Vaak is er wel genegenheid en medeplichtigheid maar lichamelijke aantrekkingskracht is ver te zoeken.

De intimiteit kan in verschillende stadia in de relatie verdwijnen. In de literatuur zijn er verschillende definities voor dit fenomeen dat sterk samenhangt met de cultuur, de waarden en de ideologie van de plaats ter wereld waar het fenomeen zich voordoet. Voor sommigen slaat de relatie zonder intimiteit met name op een ‘ongeconsumeerde’ huwelijksnacht, voor anderen kan je er pas van spreken als de situatie zich gedurende ten minste 3 maanden van samenleven voordoet, voor weer anderen is er pas sprake van als er regelmatig problemen op dit gebied zijn en die in de tijd aanhouden. De gemene deler is in ieder geval dat de beide partners een dergelijke situatie vaak als stressvol en zorgwekkend ervaren.

Uit een recent onderzoek is gebleken dat er verschillende oorzaken en factoren meespelen. Een belangrijk aspect is de cultuur waarin het fenomeen zich voordoet. Zo is er een groot verschil tussen de situatie in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en de Westerse wereld.

In het Midden-Oosten en ook in andere conservatieve landen worden liefdesparen geacht en aangespoord om voor de huwelijksnacht geen intimiteit te hebben. De huwelijksnacht zelf wordt hierdoor een heel belangrijk moment, het moment waarop het huwelijk wordt geconsumeerd. De activiteiten in de slaapkamer van het nieuw getrouwde paar worden door de familie nauwlettend in de gaten gehouden en het eventuele uitblijven ervan wordt geïnterpreteerd als ongewoon en problematisch en vraagt om onmiddellijke interventie van de omstanders. Het is een familiare en zelfs sociale kwestie. In de westerse wereld is er vaak al intimiteit voor de huwelijksnacht en ook als er problemen zijn, dan is dat een privé-kwestie van de beide partners waar de familie verder vaak niets mee te maken heeft. Deze verschillen verklaren waarom het tijdstip waarop een specialist in de arm genomen wordt als na vele pogingen ‘succes uitblijft’ zo anders is.

Wat zijn de oorzaken van ‘niet-intimiteit’ in een relatie?

Volgens de literatuur is de hoofdoorzaak pijn bij de vrouw tijdens de liefdesdaad doordat de spieren sterk samentrekken. Een andere oorzaak is dat man sneller komt dan gewenst is, misschien nog voor de daad. Dit kan losstaan van problemen bij de vrouw, maar het kan ook een reactie daarop zijn.

Andere factoren zijn faalangst, gebrek aan ervaring en angst om door de partner afgewezen te worden. Een belangrijke rol spelen ook de massamedia, vooral in de westerse wereld, waarin vrouwen steevast worden voorgesteld als verleidelijk en sensueel en mannen als actief op alle fronten, vooral ook in bed.

Een relatie zonder intimiteit valt niet binnen de termen van disfunctionaliteit en wordt vaak verward met (medische) en individuele psychologische condities. Het is niet gemakkelijk in te schatten hoe groot het fenomeen in de Westerse wereld is, vooral ook omdat veel liefdesparen er lang over doen voordat ze hulp zoeken. Schaamte en gevoelens van ontoereikendheid spelen een rol. Vaak wordt pas een specialist in de arm genomen als de partners besluiten een kind te willen.

