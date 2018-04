Regent het? Geen nood! De regenjassen voor voorjaar 2018 zijn COOL

Volgens de weersverwachtingen zullen de weergoden de komende dagen af en toe weer regen over ons landje gaan uitstorten. Maar misschien vinden de fashionista’s onder ons dat zo erg nog niet. Regenjassen zijn namelijk een trend. Ze zijn fel gekleurd of – en dat is nog geiniger! – doorzichtig, en uitgevoerd in plastic of andere waterproof materialen. Al met al hebben ze een heel andere uitstraling dan de trench coats die voor dit seizoen superchic zijn. Voor beide valt wel iets te zeggen. Plastic regenjassen zijn misschien wat minder elegant of trendy dan trench coats maar ze zijn wel functioneel en vrolijk en zorgen op hun manier toch ook voor een echte fashion look. Zelfs tussen de buien door staan ze leuk. Dit zijn de trends voor lente zomer 2018:

Doorzichtige regenjassen

Uit wiens koker de doorzichtige regenjas oorspronkelijk komt, is moeilijk na te gaan. Eigenlijk is het geen nieuwigheid maar is deze trend gewoon weer waanzinnig opgelaaid. Dat kan ook niet anders als Karl Lagerfeld voor Chanel zich eraan waagt. Niet alleen showde Kaiser Karl voor lente en zomer 2018 doorzichtige regenjassen, der Karl waagde zich ook aan doorzichtige regenlaarzen, doorzichtige handschoenen en doorzichtige maar ultracharmante regenhoedjes.

In de zomercollectie van Fendi, ook ontworpen door Karl, trok de Duitse modekoning, pardon modekeizer, de lijn door en presenteerde hij doorzichtige regenjassen met een vaag ruitenpatroon die het wel heel mooi deden over streepjurken. Je moet er maar opkomen!

Bloggers voelden de trend al vroeg aankomen en experimenteerden met doorzichtige jassen. Het resultaat is echt heel grappig én waterproof!

Fel gekleurde regenjassen

Een andere trend zijn de fel gekleurde – semi lak – regenjassen. Mode journalist Caroline Issa ging voor zuurstokroze, blogger Caro Daur koos voor petroleumblauw. Ook de lichtblauwe versie (zie de foto’s hieronder) is cool en trendy. De jassen hebben de snit van een trench en laten zich heel gemakkelijk combineren. De felle kleurtjes zorgen voor een vrolijke noot tijdens somber lente weer.

Ach, eigenlijk is het zo erg nog niet als het regent…