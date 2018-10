Randy van Rijsbergen over de allernieuwste haarkleurtrends voor winter 2018 2019

Vorig jaar was de bleach trend helemaal hot; clear white was de ultieme haarkleurtrend. In een jaar gebeurt er veel, ook op haargebied. We vroegen Randy van Rijsbergen, hair influencer en hair stylist bij Salon B in Amsterdam-Centrum, om een update over de haarkleurtrends. Meerdere malen werd Randy genomineerd voor de Coiffure Award, een belangrijke kappersprijs. Randy van Rijsbergen is bovendien één van de meest vooruitstrevende en trendy haarkleurspecialisten die we kennen. In dit interview update Randy ons over de actuele haarkleurtrends en de haarkleuren voor herfst winter 2018 2109.

Wat zijn de haarkleurtrends van nu en voor winter 2018 2019?

Randy van Rijsbergen: Vorig jaar was de haarkleurtrend vooral heel wittig, all over bleach; dit seizoen (herfst winter 2018 2019) worden de haarkleuren zachter, iets natuurlijker, ook al blijven we nog wel steeds lichtere kleuren zien. De topkleurtrend van nu is Scandinavian Blonde. Dat is een erg lichte haarkleur. Eigenlijk is het van dat hoogwitte haar zoals je dat in Kopenhagen en in Stockholm van nature ziet. Dit seizoen borduren we voort op die haarkleur en gaan we die in verschillende ijzige kleurenvarianten zien. Kort gezegd, kun je Scandinavian Blonde in drie nuances verdelen:

Pearl Blonde haarkleur

Pearl Blonde, dit is parelblond met een heel mooi pigmentje om ‘m zacht te houden.

Lavender Blonde haarkleur

Lavender Blonde, een hoogblonde haarkleur met net iets meer koelheid dan Pearl Blonde. Deze haarkleur is heel fijn voor de mensen die het grijzigere een beetje gewend zijn, want Lavender Blond ligt tegen het grijs aan, met dat verschil dat deze haartint helemaal on trend is, terwijl grijs op zich eigenlijk wel een beetje over.

Pink Blonde

Pink Blonde, een hoogblonde haarkleur met een zachtroze gloed. Voor mensen die van wat meer van kleur en van wat zachtere tinten houden, is er Pink Blonde. Deze rozeblonde kleur heeft een heel flatterend effect op de huid. De meeste vrouwen in Nederland hebben vaak een wat rozig ondertoontje in hun huid en deze Pink Blonde nuance versmelt daar supermooi mee.

Komende trend voor eind 2018: Pastel Copper

Als je niet echt van die blonde tinten houdt, en is er ook een dingetje dat rond november, december 2018 gaat komen en dat is een Pastel Copper kleur. Ik heb het dan over een koperkleur die niet schreeuwerig maar juist superzacht en heel erg romig is. Je kunt deze kleur dragen als een volledige kleur (dus op een gebleekte basis) maar ook vanuit babylights.

Babylights? Kun je daar iets meer over vertellen?

Randy van Rijsbergen: Baby lights zijn ook iets dat heel mega in gaat zijn. Het zijn superkleine highlights.

Voorheen zette je geraffineerde en hoogblonde haarkleuren op een bleach, maar nu start je met de babylights, een zachtere vorm van de highlights. Deze techniek is liever voor het haar en geeft een heel mooi resultaat. Je zet namelijk eerst babylights en die worden dan ingekleurd in de Scandivian Blonde tint van je keuze: een Pink Blonde, een Lavender Blonde of een Pearl Blonde. Het resultaat is dus anders dan vorig jaar. Het is allemaal wat zachter geworden. We doen meer aan ‘blending‘ (vervagen). Deze trend zie je ook in de make-up. Die is ook zachter. Je merkt dat alles rond het gezicht softer wordt. En dat is ook zo met de uitgroei, want met babylights heb je minder snel en een minder harde uitgroei, en dat is wel zo fijn.

Kan iedereen deze Scandinavian haarkleuren hebben, ook als je vrij donker bent?

Randy van Rijsbergen: Het ligt eraan. Als je baby lights gaat zetten, dan ben je eigenlijk bezig met hercontouring, dus je gaat ze daar plaatsen waar het kan. Als je donker bent, dan ga je als kapper in de scheiding baby lights zetten die net iets hoger, dus iets lichter zijn, maar die nog wel met het idee geven dat je een brunette bent. Als je de babylights eenmaal gezet hebt, ga je bepalen welke haarkleurnuance mooi in het hele plaatje van haarkleur en huidskleur past. Pink Blonde bijvoorbeeld is vooral iets voor mensen met een wat lichtere of rozige teint. Heb je een wat geler pigment dan is Lavender Blonde heel mooi. En als minder rozig of minder geel bent, dan is Pearl Blonde supermooi omdat deze nuance een fantastisch kleurpigment heeft. Zo is er voor elke huidskleur wel een kleur die heel erg mooi is.

Hoe lang zitten we voor het kleuren bij jou in de kappersstoel?

Randy van Rijsbergen: Meestal tussen de drie en vier uur. Dat moet je er wel voor uittrekken. Als eerste beginnen we met de babylights. Dat doen we met Olaplex om het haar sterk en gezond te houden. Daarna gaat er een toner overheen. Daarmee ga je dat opgelichte haar weer mooi maken. Het fijne is dat je van babylights, als die eenmaal gezet zijn, wel tot een half jaar plezier zult hebben. Je hoeft dan in de tussentijd alleen maar, na een maand of drie, een tonertje te doen om de kleur mooi te houden. Het is dus één keer een lange zit en daarna heb je er een half jaar plezier van.

Alleen voor de Pastel Copper heb je wel meer lichtheid nodig. Het is echt een hele zachte koperkleurige haar en daarom is het minder mooi als er andere kleurpigmenten tegenover staan. Daarom raad ik aan om een Pastel Copper haarkleur wel vanuit een bleach te doen, tenzij je van nature heel licht haar hebt natuurlijk. Voor een Pastel Copper tint zit je dus wel wat langer in de stoel. Maar dan heb je ook wat! Zo’n tint is vooral heel mooi voor maanden als november en december, donkere maanden met gelukkig heel veel lampjes en lichtjes die deze Pastel Copper haarkleur supermooi doen uitkomen en doen glanzen.

Met dank aan Randy van Rijsbergen. Randy is te vinden in Salon B, Amsterdam Centrum, www.salonb.nl @salonbnl

Door: Charlotte Mesman