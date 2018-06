Heb je last van acne en voel je je er soms door ontmoedigd? Troost je. Je bent de enige niet! De psychologische gevolgen van acne worden maar al te vaak onderschat. Ouders begrijpen vaak niet goed wat het voor hun kind betekent om acne te hebben en ook artsen willen er nog wel eens lichtjes over doen.

Eigenlijk zijn er maar een paar mensen die wel kunnen begrijpen wat voor een impact een gezicht met pukkeltjes en puistjes op je leven kan hebben. En dat ben jij zelf, de dermatoloog die je behandelt en mensen die zelf in het verleden ook acne hebben gehad. Zelfs lichte acne kan al een sterke invloed op het dagelijks leven hebben.

Wat de situatie er niet gemakkelijker op maakt, is dat acne vooral in de leeftijdsgroep van 12 tot 25 jaar voorkomt. En dat is op zich al een moeilijke periode waarin je je eerste echte stappen in de maatschappij zet. Acne kan een negatieve invloed hebben op je sociale leven. Acne kan je ‘anders’ dan anderen doen voelen en kan je het idee geven dat de anderen je niet accepteren. Er zijn wel mensen met acne die hierdoor in een isolement terecht komen.

Ook acne op volwassen leeftijd heeft zo zijn impact. In die levensperiode heb je te maken met werk (of met sollicitatiegesprekken) en spelen sociale contacten (en liefdesrelaties) een belangrijke rol. Acne kan op den duur het zelfvertrouwen ondermijnen en dit kan doorwerken in de resultaten op het werk en het privé-leven negatief beïnvloeden.

Soms kan acne zelfs tot depressie leiden: stemmingswisselingen, afwijkend eetgedrag, angsten en huilen, verwaarlozing van het uiterlijk en demotiverende gedachten als ‘Ik heb geen zin om naar mijn werk te gaan, ik lig liever de heel dag op bed…‘

We hebben nu wel een heel triest beeld geschetst. Laten we overstappen op positievere dingen. Als je acne hebt, is het belangrijk om te beseffen dat acne vandaag de dag heel goed behandeld en genezen kan worden. De pukkeltjes en puistjes zullen niet van de ene op de andere dag verdwijnen maar stel je positief op en doe er wat aan!

Hier zijn een aantal do’s en don’ts die je wellicht kunnen helpen: