Psychologie. Wij hebben jouw sleutel naar geluk gevonden… Natuurlijk is de titel van ons artikel een beetje overdreven (er zijn zoveel dingen die bepalend zijn voor geluk, neem nu gezondheid, daar hebben we maar weinig invloed op). Maar wellicht kan dit artikel toch een (klein) steentje aan je portie dagelijks geluk bijdragen…

De missende link tussen materialisme en tevredenheid

En dat steentje vonden we in een recent onderzoek van James Roberts van de Baylor University. Roberts en zijn collecties onderzochten de relatie tussen materialisme (hebben, hebben, hebben) en de tevredenheid en zochten naar het ‘iets’, het missende stukje in de puzzel, dat materialistische mensen meer tevreden zou stellen met wat ze hebben.

Voor het onderzoek stelde Roberts en zijn collega’s een vragenlijst op die werd voorgelegd aan 246 studenten (waaronder 129 vrouwen). De studenten beantwoorden vragen over hun niveau van materialisme (in de zin van overmatig verlangen om te consumeren en materiële zaken te verwerven), dankbaarheid, tevredenheid over het leven en tevredenheid in het algemeen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat mensen die materialistisch zijn ingesteld minder blij met hun leven zijn. Wat ook bleek is dat dankbaarheid een buffer kan vormen tegen de ontevredenheid en negatieve emoties die de drang tot kopen en bezitten vaak in de hand werkt.

Iedereen kent het mechanisme. Hoe meer je hebt, hoe meer je wilt hebben. Heb je een huis, dan wil je een groter huis. Je referentiekader wordt namelijk steeds breder, je legt de ‘lat’ steeds hoger, het is nooit genoeg. Maar, en hier komt de dankbaarheid in beeld, als je dankbaar bent voor wat je hebt, dan kun je de ‘hebben-hebben-hebben’-spiraal doorbreken.

Ofwel, om de woorden van Roberts en zijn team te gebruiken:

“Individuals high in gratitude showed less of a relationship between materialism and negative affect. Additionally, individuals high in materialism showed decreased life satisfaction when either gratitude or positive affect was low.”

Rijk zijn alleen maakt niet gelukkig…

Kortom, dankbaarheid voor wat je hebt is de sleutel naar meer tevredenheid in en over het leven. Een dankbare houding brengt rust in je leven. Je bent niet meer voortdurend gefocust op financieel gewin en het doen van aankopen, maar bent in staat om te genieten van wat je hebt. Het mag je dan misschien niet direct gelukkig maken, maar het brengt wel meer tevredenheid in je leven, en dat is al een hele stap op weg naar geluk…

Overigens geldt deze ‘geluksformule’ niet alleen voor de ‘gewone mens’ maar des te meer voor degenen die over kapitalen beschikken. Rijk zijn alleen maakt niet gelukkig, je moet er ook dankbaar voor zijn…