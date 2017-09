Psychologie. 7 Regels om je altijd en overal mooi te voelen

Psychologie. Je mooi voelen is een geestestoestand die je hele manier van doen bepaalt. Als je je mooi voelt, straal je dat uit, door je manier van zijn, van praten en bewegen. Je mooi voelen maakt van je dag tot iets bijzonders. Het doet iedereen goed. En zo moeilijk is het niet…

Weet je wat de Engelsen zeggen? ‘Beauty lies in the eyes of the beholder‘. Wij denken dat schoonheid zich eerder tussen de oren bevindt.

Je mooi voelen heeft maar weinig te maken met hoe je eruit ziet. Het is, zoals we al zeiden, een geestestoestand. Net zoals je lelijk voelen. Ook dat heeft niets met je uiterlijk te maken, al denken we dat vaak genoeg wel. Het probleem is dat we er heel goed in zijn om ons lelijk te voelen. We staan ’s morgens op, werpen een blik in de spiegel en vallen direct over een rimpel die we niet eerder gezien hadden. We haten de manier waarop ons haar valt, merken dat de knoop van onze lievelingsspijkerbroek niet meer sluit en sluipen dan het huis uit, in de hoop dat niemand naar ons kijkt. Begrijp je wat we bedoelen? Als je je lelijk voelt, dan gedraag je je daar ook naar.

Hetzelfde geldt voor je mooi voelen. Als we een ‘beau jour‘ hebben – om dit keer maar eens de Fransen te citeren – voelen we ons licht en vrouwelijk. We zweven tien centimeter boven de grond, bewegen ons gracieus en trefzeker en zijn voor niets of niemand bang (nou ja, bijna dan…).

Als het dan zo fijn is, om je mooi te voelen, waarom zorgen we er dan niet voor dat we ons elke dag mooi voelen? Wat is er uiteindelijk voor nodig? Niet veel. Je hoeft het alleen maar te proberen. Hier zijn een paar tips die je kunnen helpen om je mooi te voelen, waar je ook bent, wat je ook doet.

Vergeet de schoonheidsidealen die we door reclames en de media krijgen voorgeschoteld. De schoonheidsbeelden die we krijgen voorgehouden zijn onbereikbaar en dat is geen toeval. Op deze manier stimuleren ze ons tot aankoop van schoonheidsproducten… En het (gewilde) neveneffect is dat we ons lelijk voelen of in ieder geval niet zo mooi als het model dat op de reclame te zien is. Kijk er niet naar! Concentreer je op je sterke punten (ogen, mond, benen… whatever) en leer om ze te accentueren. Een mooi meisje valt gewoonlijk op door één karakteristiek kenmerk (‘Heb je haar benen gezien?’ of ‘Ze heeft zulke mooie ogen!’, ‘Zulk prachtig haar’). Door dit kenmerk onderscheidt ze zich van de anderen, het maakt haar bijzonder en zorgt ervoor dat ze opvalt. Leer omgaan met je zwakke punten. Het is belangrijk dat je weet wat je zwakke punten zijn, maar het is nog belangrijker dat je ze accepteert. Leer verder om ze te camoufleren. Sterker nog, accepteer jezelf, wees lief voor jezelf, houd van jezelf, vooral van wat jij ziet als ‘schoonheidsfouten’. En wie weet… Misschien lukt het je zelfs om er je sterke punt van te maken. Omring je met echte vriendinnen en laat ‘vriendinnen’ die geen gelegenheid voorbij laten gaan om je onzeker te maken, maar zitten. Hetzelfde geldt voor je vriendje. Er zijn mannen die er een waar genoegen in scheppen om hun partner ongemakkelijk en onzeker te maken. Als hij je niet neemt zoals je bent, dan… (vul dat zelf maar in!). Onthoud altijd dat schoonheid niet alleen een kwestie van uiterlijk is, maar dat schoonheid vooral van binnenuit komt. Gevoeligheid, intelligentie, tederheid, zekerheid… Het zijn allemaal belangrijke aspecten die zwaar meetellen als we het erover hebben hoe je overkomt. Je manier van bewegen, van praten, van om je heen kijken. Alles telt mee. Een mooi meisje dat zich onbehouwen gedraagt en grove taal uitslaat, zal niemand kunnen bekoren, hoe mooi ze er ook uitziet. Kleed je voor jezelf en maak je mooi voor jezelf. Trek je niets aan van wat anderen ervan denken of zeggen. Het maakt je alleen maar onzeker. Vertrouw enkel op jezelf en je eigen smaak en stijl. Als jij jezelf mooi vindt, als je je op je gemak voelt, dan is dat genoeg. Vindt iemand anders het niet mooi, dan is dat jammer voor hem of haar.

