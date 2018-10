Pompoenen. Magische vruchten. Lekker en schattig

Welke pompoenen vinden we in de supermarkt en bij de bloemist? Wat zijn de pompoen trends in ons landje?

Pompoenen: magische vruchten

Pompoenen zijn decoratief, eetbaar en hebben iets magisch over zich. Door de gigantische grootte die ze kunnen bereiken, lijken het reuzen uit sprookjes. Ze kunnen zo volledig uit hun proporties gerukt zijn dat ze tegelijkertijd lachwekkend en aandoenlijk overkomen. De bekende oranje pompoenen zijn vrolijk gekleurde lichtpunten in de vaak grauwe herfst. Wie associeert de pompoen nu niet met Halloween?

Als de nacht van 31 oktober nadert, zien we overal goedlachse en dikbuikige pompoenen opduiken. In de winkels, in de tuinen en vensterbanken van de mensen en op seizoensgebonden menu’s van restaurants. Is de pompoen bij ons nog een ondergeschoven kindje dat maar eens per jaar hoogtij viert, in vele andere culturen is hij steevast, dag in dag uit, in vele gerechten te vinden.

Klik op de foto’s hieronder om meer over de pompoenen te lezen

Kalebassen. Decoratief en o zo gezond

Pompoenen en HalloweenIn deze periode voor Halloween heb ik besloten om mij eens meer in de pompoen te verdiepen en er ging een wonderlijke wereld voor me open. Ik stuitte op een betoverend woord als ‘kalebas‘, de verzamelnaam voor pompoenen maar ook voor ‘verwanten en familie’ zoals courgettes. Het woord kalebas wordt vooral gebruikt voor decoratieve pompoenen of pompoenen die als gebruiksvoorwerp dienen. In sommige culturen worden uitgeholde pompoenen gebruikt als bekers en bewaarbakjes. Van oudsher worden kalebassen beschilderd of ingesneden. Pompoenen gaan ver terug in de tijd en duiken sinds de zestiende eeuw ook op in sprookjes en liefdesteksten.

De pompoen, zo leerde ik verder, is ook uiterst gezond, bevat weinig calorieën, veel vezels en een hoog gehalte aan vitamine A. Het is daardoor een goede antioxidant die ook nog eens kalmerend, versterkend en zelfs zinnenprikkelend zou zijn.

Het aantal soorten pompoenen is gigantisch. In de literatuur word je letterlijk bedolven onder de namen. De belangrijkste pompoenvariëteiten zijn de cucurbite maxima (waaronder de overbekende oranje reuzenpompoenen vallen), de cucurbite moschato (vaak langwerpig en geelgroen) en de cucurbite pepo waaronder ook de courgette. Verder wordt er verschil gemaakt tussen winterpompoenen en zomerpompoenen, komen pompoenen uit zo ongeveer alle windstreken van de aarde en kan de pompoen ongelooflijk veel verschijningen en vormen aannemen.

Pompoenen: supermarkt, biologische winkel en bloemist

Om deze intrigerende vrucht beter te leren kennen, besloot ik gewoon eens te kijken wat de winkels in mijn omgeving in deze herfstperiode aan pompoenen te bieden hebben. Kortom, wat zijn de pompoentrends in Nederland?

In de supermarkt stuitte ik direct op stapel stevige, ronde en feloranje pompoenen. Op het etiket stond ‘biologische pompoen’ en de vruchten werden voor een heel zacht prijsje aangeboden. Het was de Hokkaido pompoen, veruit de bekendste pompoen bij het Nederlandse publiek. Deze pompoen komt oorspronkelijk uit Japan (veel andere pompoenen zijn afkomstig uit Amerika) en soms wordt er de exotische naam Uchiki Kuri op los gelaten. Deze pompoen vormt een goede basis voor soep, chutney en andere gerechten.

Bij de biologische winkel stuitte ik op een heel ander assortiment. Vooral de groene pompoen trok mijn aandacht omdat ik gehoord had dat deze pittiger (en dus minder flauw en wee) is dan de pompoen met oranje schil is. Anders dan wel gedacht wordt, is de groene pompoen wél rijp en het vruchtvlees is gewoon oranje. De prijs maakt ook het verschil met de oranje pompoen. De groene pompoen was zo’n twee à drie keer duurder dan de Hokkaido in de supermarkt.

Een andere pompoen die direct opmerkte is de flespompoen. Deze pompoen heeft een schattig rond buikje en een dikke nek en is boterzacht wat waarschijnlijk de reden is waarom hij in Amerika Butternut wordt genoemd.

De Flat White Boer pompoen is indrukwekkend. Deze witte pompoen doet aan een vliegende schotel of UFO denken. Flat White Boer pompoen zouden vooral jong gegeten moeten worden en worden vaak ook als decoratie gebruikt.

Mijn zoektocht ging verder naar de bloemist. Op een groot rek vond ik de klassieke ‘party pompoen’, de Halloween pompoen bij uitstek die naar de naam Jack O’Lantern luistert, naar de lantaarn die volgens het Amerikaanse verhaal de weg verlicht voor arme Jack, verbannen naar het gebied tussen hemel en hel. Een vertederend lief pompoentje is de Jack Be Little, in één hand te vatten en heel decoratief. Dit pompoentje vond ik ook in een lifestyle winkel terug.

Bij een andere bloemist stuitte ik op een beeldig still life van matte, stoffig uitziende pompoenen die heel suggestief om een metalen schaal met vogeltje waren gedrapeerd. In een houten kist lagen grillig uitziende pompoenen met uitstulpingen die op wratten leken en beelden van wrattige Halloween-heksen opriepen.

Natuurlijk sleepte ik een paar pompoenen – vooral Jack O’Lantern’ was erg zwaar – mee naar huis om er sfeervolle decoraties mee te maken. Een paar pompoenen sneed ik uit nieuwsgierigheid open en dat bleek niet gemakkelijk. Je hebt er een scherp mes voor nodig. Of, zoals een vriend adviseerde, je laat de pompoen hard op de grond vallen. Hij zal dan in tweeën breken. Maar, voegde hij eraan toe, doe dat vooral niet in de keuken!