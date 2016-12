Philips Lumea óók tegen ongewenste gezichtshaartjes. Verras jezelf én hem met een kissable huidje!

Philips Lumea blijft ons bezighouden. In een vorig artikel hadden we het erover hoe ideaal de ILP technologie van Philips Lumea, gebaseerd op lichtpulsen, is om je benen en bikinilijn te ontharen. Maar wat, zo werd ons meerdere malen gevraagd, zou er nu gebeuren als je de Lumea ook in je gezicht zou gebruiken? Dat is toch wel de meest kwetsbare zone van ons lichaam. Gaat Philips Lumea bijvoorbeeld ook die lelijke haartjes op de bovenlip te lijf?

Het antwoord is een volmondig ‘Ja’. De lichtpulsen van Philips Lumea zijn ook geschikt om je gezicht haarvrij en zacht te maken. Je kunt het apparaat gerust gebruiken om af te rekenen met ongewenste haartjes in je gezicht. Het mooie van deze technologie is dat de haartjes – anders dan bij harsen of scheren – op den duur niet of nauwelijks meer terugkomen. Het is dus niet zomaar een andere ontharingsmethode maar elke keer dat je naar je Philips Lumea grijpt, ben je een stap dichterbij een altijd-superglad gezichtshuidje.

Eigenlijk is dit iets dat iedere vrouw zichzelf cadeau zou moeten doen, uit respect en liefde voor zichzelf en anderen! Laatst nog sprak ik een vriendin die verzuchtte dat haar man het toch zo erg vond als ze uitgroei in haar haar had of als ze haar ‘snorretje’ niet had gedaan. Het was meerdere malen aanleiding geweest voor knallende ruzies en in mijn hart gaf ik haar manlief ook wel een beetje gelijk toen mijn oog op de donkere zweem stugge haren op haar bovenlip viel. Je zou het maar moeten kussen!

Weg dus met die haartjes. Het mooie van Philips Lumea is dat deze techniek vooral heel goed werkt op donkere haartjes, dus juist op die haartjes die in je gezicht goed te zien zijn. De lichtpulsen werken namelijk in op het pigment. De lichtpulsen verwarmen het pigment in de haartjes en de haarwortels waardoor de haartjes worden gestimuleerd om in de rustfase te gaan en daarna op natuurlijke wijze uitvallen. Hoe groter het contrast tussen lichaamshuid en haartjes (hoe donkerder de haartjes), hoe beter het resultaat. Overigens is het wel belangrijk dat je voor aankoop checkt of de Lumea geschikt is voor jouw huid- en haartype. Voor bepaalde huid- en haartypes is deze techniek namelijk niet geschikt. Kijk op de website of de verpakking.

Verder is het allemaal heel eenvoudig. Je maakt je gezicht ‘Lumea-klaar’. Dat betekent dat je de te behandelen zones van tevoren scheert of epileert. Je maakt ook het apparaat klaar door het speciaal voor het gezicht ontworpen opzetstuk erop te plaatsen. Je hoeft voor deze behandeling geen bril te dragen om je ogen te beschermen. Het enige wat je moet doen, is de huid systematisch bewerken door het stukje voor stukje te lichtflitsen. Je kunt dit het beste voor de spiegel doen zodat je goed ziet wat je doet. De pulsjes voelen als een warm schokje, maar het doet geen pijn (het staat in geen vergelijking met harsen bijvoorbeeld!). Voor de behandeling van je gezicht heb je maar één minuut nodig. Het is dus zo gepiept. Op de website van Philips is alles uitgebreid uitgelegd en geïllustreerd.

Het is niet verwonderlijk dat ontzettend veel vrouwen tegenwoordig Philips Lumea gebruiken. Het apparaatje is razend populair. Toegegeven, het is een vrij prijzige aankoop, maar als je bedenkt dat het een eenmalige aankoop is waarmee je bovendien toewerkt naar blijvend minder haartjes én dat je er zowel je hele lichaam als je hele gezicht mee kunt behandelen, dan valt het allemaal reuze mee! (Een ander idee is natuurlijk om het apparaatje op je verlanglijstje voor de Kerst te zetten.) Het is een verwennerij voor jezelf én voor manlief!

Bezoek de website van Philips voor meer informatie over de Philips Lumea.

Dit artikel bevat betaalde content.