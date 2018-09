Parel spelt met spruitjes, pompoen, zwarte kool en selderij

Deze salade van parel spelt met groenten is heerlijk rustiek en supergezond. En ook heel gemakkelijk. Kook de spelt en de groenten en vermeng ze met elkaar. Even aanmaken met een lekkere olijfolie. En dan is het smullen!

Ingrediënten

250 gram parel spelt

350 gram spruitjes

200 gram pompoen

200 gram selderij

200 gram zwarte kool

extravergine olijfolie

zout en peper

Bereiding

Kook de spelt volgens de aanwijzingen op de verpakking gaar (parel spelt heeft een kortere kooktijd dan normale spelt). Giet af en laat rusten.

Stoom of kook de pompoenstukken.

Kook de spruitjes in ongeveer 10 minuten gaar en snijd ze doormidden.

Was de zwarte kool, snijd ze in reepjes en kook de kool in ongeveer 5 minuten in water met zout. Giet de kool af en bak ze dan lichtjes op in een koekenpan met een scheutje olijfolie.

Snijd de selderij in stukken. Was en kook de selderij in ongeveer 10 minuten in water met zout gaar.

Voeg alle groenten aan de spelt toe (te grote stukken maak je kleiner) en schep alles goed door elkaar. Maak de spelt met groenten aan met extra vergine olijfolie, zout en peper en serveer het gerecht lauwwarm.