Ovenschotel met aubergines en Parmezaanse kaas. Puur comfort food!

Wees lief voor jezelf, trakteer jezelf op lekkere gerechten die je een warm en gelukkig gevoel bezorgen zoals ‘Melanzane alla parmigiana‘ (letterlijk: Aubergines op z’n Parmezaans), een Italiaans ovengerecht met aubergines, tomatensaus, mozzarellakaas en Parmezaanse kaas. Puur comfort food!



Natuurlijk hebben we even voor je voorgeproefd. Het smaakt verrukkelijk. In ons gerecht (zie de foto’s), hebben we ervoor gekozen om de aubergineplakken niet te frituren. In het traditionele Italiaanse recept is de aubergine wel gefrituurd (maar er komen dan wel wat meer calorieën bij). Het is maar wat je lekkerder vindt. Kies voor de manier waar jij het meest blij van wordt! We hebben het hier over comfort food, weet je nog?

Ingrediënten voor 4 personen

3 grote aubergines

0,6 ml tot 1 liter tomatensaus (uit fles en niet geconcentreerd)

1 bosje basilicumblaadjes

1 teentje knoflook

1 ui

100 gram gemalen Parmezaanse kaas

3 mozzarella kaasjes (ongeveer 300 gram in totaal)

Extravergine olijfolie [Zonnebloemolie in geval je de aubergine gaat frituren]*

Zout

Peper

Bereiding

Was de aubergines en snijd ze in plakken van ongeveer 1 cm dik. Doe ze in een vergiet en strooi er een volle hand zout over, zet er een bord op zodat het water eruit wordt gedrukt en laat de plakken ongeveer 30 minuten rusten (wil je het helemaal volgens het boekje doen dan week je de plakken voordat je er zout op doet eerst 10 minuten in koud water met azijn en pas daarna doe je ze in het vergiet met een bord erop). Na 30 minuten verwijder je het zout met keukenpapier en dep je de plakken goed droog.

Maak nu de saus. Verhit 4 eetlepels olijfolie in een koekenpan en fruit hierin de knoflook en de fijn gesnipperde ui. Voeg de tomatensaus en een paar basilicumblaadjes toe en laat de saus ongeveer 20 minuten doorkoken. Breng de saus op smaak met peper en zout.

*[Als je de aubergines wilt frituren, dan is dit je volgende stap: verhit in een grote koekenpan ongeveer 2 cm zonnebloemoli een frituur de aubergineplakken in de hete olie. Laat ze uitlekken op keukenpapier en strooi er een beetje zout over].

Neem nu een grote ovenschaal met een vrij hoge rand en bouw de ‘melanzane alla parmigiana’ laag voor laag op (hetzelfde principe als van een lasagne). Begin met een laag tomatensaus, dan een laag aubergineplakken, dan mozzarella en daarover Parmezaanse kaas en een paar basilicumblaadjes. De laatste laag is tomatensaus, Parmezaanse kaas en basilicum.

Verwarm de oven voor op 180 graden, en bak daarna de melanzane alla parmigiana in 20 minuten af. Serveer lauwwarm. Buon appetito!

Tip: zoals dat voor veel ovenschotels geldt, was onze ‘melanzane alla parmigiana’ een dag erna nog lekkerder! Het is daarom een perfect gerecht voor als je gasten hebt. Maak de ovenschotel een dag van tevoren klaar, de dag daarna doe je de schotel nog even in de oven en klaar ben je!