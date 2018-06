Houd jij van je haar strak uit je gezicht? Probeer dan dit opsteek kapsel. We zagen het bij de fashion show van Stella Jean in Milaan (de show voor herfst en winter 2018 2019) en het is superchic. Het geheim van dit opsteek kapsel – en ook van de korte kapsels die we backstage zagen – zit ‘m in een mix van haarstylingsproducten.

Twee haarstylingsproducten

Voor dit stijlvolle opsteek kapsels gebruik je maar liefst twee onderling heel verschillende haarstylingsproducten: een sea salt product en een crème product dat een mooie glans over je haar legt. Het eerste product is een ‘droog’ product dat je haar die ‘ik heb een heerlijke dag aan zee doorgebracht‘-look geeft; het tweede product is een hydraterend product waardoor je haar er gezond uit gaan zien. Door de producten met elkaar te mixen heb je goede controle over je haar en kun je elk haartje stylen.

Tip: bind je haar achter op je hoofd vast en gebruik de twee ‘beentjes’ van een steekspeldje om de haartjes te ‘draperen’. Trek het speldje van voren naar achteren naar je haar.

Opsteek kapsel

Het opsteekkapsel zelf is vrij gemakkelijk na te doen. Breng je haar strak naar achteren en maak een halfhoge paardenstaart achterop je hoofd. Draai de staart in een soort knoop om zichzelf en laat een deel los. Drapeer het zijdelings zoals op de foto’s en in de video (zie de video hieronder). De mix van haarproducten helpt met de vormgeving.

Korte kapsels en korte pony’s

In de fashion show van Stella Jean liepen ook modellen met korte kapsels mee. Ook voor deze kapsels werd een mix van de twee haarproducten gebruikt zodat het haar gemakkelijk gesstyled kan worden en onder de lampen van de catwalk een mooie glans heeft (dankzij het hydraterende haarproduct).

Als je de kapsel foto’s bekijk, zal je opvallen dat verschillende modellen een heel korte pony hebben. Een idee om zelf eens te proberen? Staat het niet dan groeit het vanzelf weer aan. Soms moet je gewoon DURVEN!