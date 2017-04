Ooit van chocolade meditatie gehoord? Verwen jezelf met een Zen-chocolademoment

Als je aan meditatie doet, dan ben je je er vast van bewust hoe ontzettend moeilijk het is om je gedachtentrein tot stilstand te brengen. Maar ook als je niet met deze gedachtenstillende methodes bekend bent, dan weet je hoeveel moeite het soms kan kosten om je geest te kalmeren. Denk maar eens aan een slapeloze nacht. Meer hoeven we niet te zeggen.



Archeologen van het verleden en nerveuze architecten van de toekomst

Onze gedachten vliegen voortdurend alle kanten uit. We zijn archeologen van het verleden en nerveuze architecten van de toekomst, wordt wel eens gezegd. We maken ons voortdurend zorgen over wat had kunnen zijn en wat zal zijn. Als een koe in de wei ‘herkauwen’ we concrete situaties en mogelijke scenario’s. Steeds maar weer duiken er gedachten op die ons bezig blijven houden. Bij het heden, het hier en nu, staan we nauwelijks stil.

Een reboot voor de hersens

Dat is jammer want af en toe hebben onze hersens een ‘reboot’ nodig. De kunst om je gedachten even stil te leggen door te focussen op één enkel ding in het hier en nu – dat kan je ademhaling of een mantra zijn – is weldadig voor lichaam en geest. Je wordt er rustiger van, je kunt je beter concentreren, begrijpt beter wat je voelt en wilt, krijgt meer aandacht voor je omgeving en mensen om je heen, wordt geduldiger, bent minder snel geïrriteerd en geniet meer van het leven. De lijst van weldaden is lang – veel langer dan onze opsomming – en de weldadige effecten verschillen van persoon tot persoon.

‘Actieve’ meditatie

Niet iedereen is in de gelegenheid om te mediteren of aan yoga te doen. En niet iedereen zal zich ertoe aangetrokken voelen. Maar er zijn ook andere manieren om je geest wat welverdiende rust te schenken. De truc is steeds om te focussen op één enkel ding.

Is het niets voor jou om je, met gesloten ogen languit op je rug, over te geven aan een yoga-mat, probeer dan eens om je te concentreren op een simpele taak met een steeds herhalend patroon. Je zou het kunnen zien als ‘actieve meditatie’. Voorbeelden hiervan zijn: breien, het inkleuren van een tekening, het schilderen van een muur, maar ook het ontpitten van een vrucht als een granaatappel met zijn ontelbare rode robijntjes of het wieden van onkruid in de tuin.

Concentreer je volledig op de handeling die je keer op keer weer verricht. Op deze manier kun je negatieve gedachten de baas worden en de rust in lichaam en lijf voelen terugkeren. Overigens is dit niets nieuws. Het is algemeen bekend dat eenvoudige handmatige klusjes een weldaad voor lichaam en geest zijn. Denk maar eens aan ‘bezigheidstherapie’.

De chocolade meditatie

Onlangs stuitten we op een wel heel bijzondere vorm van meditatie: de chocolade meditatie. Hoe simpel meditatie ook is, het heeft – anders dan men wel denkt – niets te maken met Spartaans leven maar alles met comfort en weldaad voor jezelf en anderen. Dat maakt de chocolade meditatie ons wel heel duidelijk. Het is een verwenmoment dat je kunt gebruiken om je gedachtentrein even stil te zetten. Het werkt als volgt:

Kies een chocoladetype dat je gewoonlijk niet eet of niet kent maar waarvan je denkt dat je ‘m wel lekker zult kunnen vinden. Je kunt ook voor bonbons met verschillende smaken gaan. Zorg voor rust in je omgeving, leg je mobieltje weg, maak het jezelf gemakkelijk op een vertrouwd plekje. Maak de verpakking langzaam en bewust open en concentreer je op het ‘parfum’ van de chocolade. Breek de chocolade langzaam en bewust in eetbare stukjes en bestudeer de vorm en kleur ervan. Doe een stukje in je mond en laat het op je tong smelten. Concentreer je geheel en al op de smaak en geur. Word je geplaagd door gedachten die niets met chocolade te maken hebben, breng jezelf dan weer terug naar het hier en nu, en focus op de chocolade. Slik de chocolade bewust door en concentreer je op wat je proeft en voelt. Doe hetzelfde met een volgend blokje of een volgende bonbon.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je je overeet aan chocolade. Waar het om gaat is dat je langzaam en bewust alle handelingen uitvoert en je je geheel en al op de chocolade concentreert. De eerste keer zullen je gedachten misschien vaak afdwalen maar elke keer zal het een beetje beter gaan. Houd voor ogen dat het geen ‘examen’ is dat je goed of slecht doet. Doe simpelweg het beste wat je op dit moment voor jezelf kunt doen. En geniet van je Zen-chocolade moment!