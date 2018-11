Oogmake-up in zwart met rood. Iets voor de Feesten misschien?

Make-up wordt kunst. Dit is één van de belangrijkste make-up trends die M.A.C Cosmetics voor herfst winter 2018 2019 signaleert. Het gaat om creativiteit en vrijheid.

Dat was bij de Fashion Show van Antonio Marras voor herfst winter 2018 2019 wel heel duidelijk te zien. Topvisagist Tom Pecheux liet de make-up artiesten van het team van M.A.C helemaal vrij in de make-up voor de show. Ze mochten hun creativiteit botvieren op de maquillages mits ze daarvoor maar zwart en rood gebruikten omdat die kleuren in de collectie voorkwamen. En verder moest de mood een mix van romantiek en punk zijn.

De resultaten waren supermooi en op z’n zachtst gezegd heel apart. Op de foto’s hieronder zie je een greep van de verschillende make-up looks. In de video krijg je er nog meer te zien.

De combinatie van rood en zwart is heel geschikt voor de Feestdagen. Zo kun je je gebruikelijke smokey eyes dit jaar updaten met een rood lijntje. Of je kunt je smokey eyes geheel in het rood uitvoeren. Laat je inspireren door deze looks en maak van jouw feest make-up dit jaar iets heel bijzonders.