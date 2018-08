Oogmake-up en eyeliner. De make-up trends voor herfst winter 2018 2019

Eyeliner is weer helemaal terug. En hoe! De make-up trends voor herfst winter 2018 2019 laten een uiterst creatief beeld van de eyeliner zien. De oogmake-up voor het nieuwe seizoen is kleurrijk en fantasievol. Je kunt er alle kanten mee op. Opmerkelijk is ook het gebruik van de kleur rood. Deze modekleur komt steeds vaker in de make-up terug, zelfs als eyeliner.

Backstage bij de Fashion Weeks voor herfst winter 2018 2019 keken we onze ogen uit. Natuurlijke make-up is een trend maar daarnaast zagen we ook meer bewerkelijke make-up looks. Het mooie daarvan is dat je met alle regels mag breken. Doe wat in je opkomt! Dit geldt vooral voor de oogmake-up en het gebruik van eyeliner.

Klassieke oogmake-up en eyeliner

Aan de ene kant gaan we deze winter een revival van de klassieke eyeliner zien (aan de andere kant een heel moderne manier van opmaken, zie hieronder). Denk hierbij aan katachtige vormen voor de ogen. In dit geval is de eyeliner meestal zwart. De rest van je oogleden kun je opmaken met klassieke kleuren die mooi in elkaar overlopen.

Gekleurde eyeliner

Wil je je oogmake-up voor herfst winter 2018 2019 een moderne twist meegeven, speel dan met kleur. Probeer eens een groene of zelfs rode eyeliner. Rood is op dit moment echt helemaal hot. Kies een vrij donkere rode kleur en zet ‘m goed aan zodat je echt ziet dat het de bedoeling is dat je een rode lijn hebt getekend. Het moet er niet uitzien alsof je oogleden ontstoken zijn! Combineer deze lijn met een andere kleur lijn, bijvoorbeeld zwart.

Eyeliner onder je oog

Opvallend genoeg laten de make-up trends voor herfst winter 2018 2019 ook veel eyeliner onder het oog zien. Kies je voor deze oogmake-up look, maak dan ook altijd je bovenste oogleden op om de oogmake-up in evenwicht te brengen. Trek je alleen een lijn onder je oog dan vestigt dit de aandacht op de onderkant van je ogen waardoor je er snel wat vermoeid uitziet. Bekijk de foto’s voor idee├źn. Probeer bijvoorbeeld een donkere eyeliner boven het oog en een rode eyeliner onder het oog zoals bij Roberto Cavalli.

Spelen met vormen

Je eyeliner mag zo breed of smal zijn als je wilt. De eyeliner mag zo ongeveer je hele ooglid beslaan of alleen een heel klein kohllijntje in het oog zijn zoals de schoolmeisjes in de jaren ’80 dat deden. De lijn mag zelfs wat slordig zijn zodat je een soort punk/grunge effect krijgt. Alles mag als jij het maar mooi vindt!