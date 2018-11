Feestje? Avondje stappen? Kerstdiner? Oude jaarsborrel? Maak je op met metallics en glitter. De oogmake-up trends voor herfst winter 2018 2019 maken het je gemakkelijk. Op de catwalks was het één en al gefonkel. Deze herfst en winter maken we ons letterlijk stralend op.

Oog make-up trends herfst winter 2018 2019. Goud, zilver en glitter!

Nooit tevoren was het zo easy om je ogen feestelijk op te maken. Je mag letterlijk strooien met glitter. Zilverglitter is dé trend, maar goud of een andere metallic mag natuurlijk ook. De glitters druk je eenvoudigweg met je vingers op je oogleden waarop je een ‘kleverige’ ondergrond hebt aangebracht. Klik hier om er meer over te lezen.

Eyeliner is terug in de mode. Het kan heel mooi zijn om je ogen met een eenvoudig gouden of zilveren lijntje op te maken. Je kunt het lijntje zowel boven als onder je ogen trekken zodat je ogen helemaal omrand zijn. Voor een klassieke look breng je het lijntje alleen langs je bovenste wimpers aan; voor een moderne look alleen als je onderste wimpers (make-up ònder je ogen is een trend!).

Ook de klassieke smokey eyes krijgen deze winter een glitter accent. Geef je smokey eyes een metallic touch voor een moderne look.

Extreme glitter make-up

Bij sommige catwalk shows gingen de make-up artists van MAC Cosmetics zich helemaal te buiten aan glitter en metallics. Het is één van de absolute hoofdtrends voor herfst winter 2018 2019. ‘Deze winter gaan we vooral voor koude tinten‘, vertelden de visagisten van MAC. ‘En we houden ons verre van het cliché van glamour. De make-up voor herfst winter 2018 2019 is eerder artistiek.’

Zo zagen we bij Giambattista Valli gezichten die geheel met glitter waren bedekt. En bij de fashion show van Preen hadden de modellen een voorhoofd dat fonkelde van de glitter. Deze maquillages laten zien hoe creatief je met make-up om mag gaan. De looks die je hieronder ziet, zijn vrij extreem. Maar je kunt er in afgezwakte vorm best iets mee. Een voorbeeld? Maak je ogen op met zwarte eyeliner en tip dan wat zilverglitter op je jukbeenderen.

Goud ook voor de lippen en het haar

Goud doet deze winter ook volop mee. Voor een subtiel en lieflijk effect breng je een likje goudcrème op je oogleden aan (zie de make-up look bij de fashion show van Francesca Liberatore). De make-up artiesten van MAC gingen echter nog verder en gebruikten goud ook voor de lippen (The Blonds) én zelfs voor het haar (Tom Browne).