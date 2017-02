Nude nagellak blijft dé trend maar…

Tijdens de Milan Fashion Week voor herfst en winter 2017 2018 zagen we opvallend veel nude nagels. Het is een trend om de nude tint aan te passen aan je eigen huidskleur zodat je een soort ‘etalagepop-handjes’ krijgt: nagels en huid in dezelfde tint.



Ontvang de nieuwsbrief van Trendystyle in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Verder zagen we melkwitte en bleekroze tinten, meestal in hoogglans.

Maar gelukkig kwamen we ook wat meer artistieke en inspirerende creaties tegen. Bij de fashion show van Antonio Marras zagen we een superchique nail art look. De nagels waren vrij lang en ovaal, en gelakt in bleekroze, donkerrode of grijze kleuren. Op de ringvinger prijkte bovendien een klein ‘juweeltje’ dat was samengesteld uit parels met steentjes of glitterstaafjes.

De look is ontworpen door nail stylist Antonio Sacripante. De bekende nail artist heeft samen met zijn team de ‘juweeltjes’ eigenhandig op de nagels aangebracht. Een werk waar uren mee gemoeid gingen, maar wat thuis voor jouw eigen ringnagel (tenslotte gaat het maar om één nagel) misschien best te doen is!

P.S. Antonio Sacripante gebruikte opplaknagels. Op deze manier kun je de nagel versieren voordat je ‘m gaat dragen. Dat maakt het priegelwerk met de pareltjes en kraaltjes veel gemakkelijker.