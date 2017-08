Nude hair zou wel eens een grote trend kunnen worden. Haarkleuren trends 2017

Haarkleuren blijven fascineren. Deze zomer mag letterlijk alles en doorbreken we regels waar we ons allemaal eigenlijk altijd aan gehouden hebben. Een goed voorbeeld daarvan is ‘nude hair’, een haarkleuren trend die wars staat op alles wat we altijd over haarkleuren gedacht hadden. Top hair stylist Floor Kleyne vertelt ons er in dit interview meer over:

‘Deze zomer’, begint Floor Kleyne, ‘is het heel mooi om voor wat meer verwassen haarkleuren te kiezen, zeker als je voor een bohémien hair look gaat [Floor vertelde ons daar vorige week over]. Zo’n bohemien look is top met wat verwassen kleuren, dus niet van die heel harde kleuren, maar kleuren die alweer weg lijken te gaan, die op een heel mooie manier vervagen.’

‘Heel cool nu is om nude haar te nemen. Dat is ook best wel een dingetje want bij de kapper hoor je vaak dat je als je wat bleek bent je niet te bleke kleur moet nemen, of dat als je een rode ondertoon hebt je dan juist geen warme kleuren moet nemen. Maar de hele intentie van nude is om zo dicht mogelijk bij je huidskleur te kleuren.’

‘Dit betekent dat je juist voor heel weinig contrast kiest. Dat staat heel rustig. Het ziet er een beetje tonsuurton uit. Dat is heel tof want het geheel van je haar en gezichtshuid wordt dan een heel mooi clean palet om met kleding en make-up te knutselen. Ik vind het vaak verrassend complimenteus.’

‘Onlangs heb ik zo’n nude look bij Anna Drijver gedaan. Zij is natuurlijk de ultieme brunette en dat vind ik ook altijd prachtig bij haar. Anna Drijver heeft behoorlijk donker haar en een heel lichte huid, een beetje het Sneeuwwitje effect, en daar ben ik normaal helemaal voor, maar zij gaat nu een binnenkort een hele toffe nieuwe rol spelen en daarvoor hebben we besloten dat we haar ook dat nude haar willen geven. Dus ben ik met haar haarkleur heel dicht bij haar huidskleur gegaan. Normaal zou je daarvan zeggen dat het verbleekt en bleek maakt, maar het is juist heel geweldig hoe je dan weer andere mooie aspecten van je gezicht ziet. Anna Drijver is het ultieme voorbeeld van nude hair. Ik denk dat het een grote trend kan worden, ook richting najaar toe.’

‘Dank, Floor!’

Nog even:

Als je op internet naar nude hair zoekt, kom je legio voorbeelden tegen. Je zult opmerken dat de haarkleuren inderdaad vaak wat verbleekt en verwassen zijn. Soms ook wordt er een tikkeltje roze door gedaan om de huidskleur zoveel mogelijk te benaderen. De foto’s hieronder geven een beetje een indruk van nude hair, ook al zouden de kleuren nog wel wat bleker mogen.

Met dank aan Floor Kleyne, Angelique Hoorn management, @floorkleyne