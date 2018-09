Mode. Nieuwe jurkentrends voor herfst en winter 2018 2019

We schreven al dat het een broekenwinter gaat worden. Maar eigenlijk zou je net zo goed kunnen zeggen dat het een jurkenwinter wordt. Of een rokkenwinter. Meer dan ooit zijn al deze items in balans. De mode voor herfst winter 2018 2019 is ook opvallend draagbaar. Je kunt er alle kanten mee op. In dit artikel willen we de nieuwste jurkentrends voor herfst en winter 2018 2019 uitlichten.

De nieuwste jurkentrends voor herfst winter 2018 2019

Allereerst even iets over de lengtes. Op de catwalks zagen we opvallend veel lange jurken, zowel voor de avond als voor overdag, voorbij komen: halverwege de kuit of nog langer. Maar we zagen ook zekere kortere jurkjes, tot op of net boven de knie. Mini-lengtes schitterden door afwezigheid.

Op de foto’s hiernoder zie je een aantal jurkentrends voor lange jurken. De stijlen lopen sterk uiteen. Van zijden jurken met sjaalprints tot tentjurken, van gelikte leren jurkjes tot jurken met dierenprints, van etnische jurken tot hippiejurken, van ‘grafische’ jurken tot jurkjes die overdekt zijn met pailletten, van romantische jurken met roesjes tot wollen jurken. Deze jurkentrends komen in de plaats van de kanten jurken en doorzichtige jurken, al dan niet met gekleurde borduursels, van vorig jaar winter.

Overigens vinden wij al deze lange jurken voor het nieuwe winterseizoen een zegen! Je hoeft maar weinig te combineren. Pantykousen zijn ook geen probleem want die zie je onder zo’n lange jurk niet of nauwelijks. Het enige dat je nodig hebt is een paar stoere (afzak)laarzen en klaar ben je! Bekijk de foto’s maar eens.