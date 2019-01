De nieuwe haarkleuren voor lente zomer 2019

De haarkleurtrends voor lente en zomer 2019 laten warme tinten zien. Denk aan honingblond, karamelblond, gemberrood, kastanjebruin en chocoladebruin (allemaal kleurtjes die naar lekkere dingetjes vernoemd zijn!). Net zoals in de mode en make-up neigen de haarkleuren naar goud en oranje. We zeiden het al: het belooft een zinderend heet 2019 te worden!

Laten we de haarkleuren voor lente zomer 2019 eens samen bekijken.

Haarkleuren lente zomer 2019. Honingblond

Het komende seizoen gaan we voor warme blondtinten die over de hele lengte ongeveer dezelfde kleur hebben. Honing, toffee, karamel, strawberry blond zijn de termen die we gebruiken om haarkleurtjes met de kapper te bespreken. Er wordt nog wel met baby highlights gewerkt maar vergeet dikke blonde strepen door je haar!

Haarkleuren lente zomer 2019. Unicorn pastels

Dromerige en fabelachtige pastels zijn een topper op het gebied van de onnatuurlijke haarkleuren. Met name roze doet het goed. Anders dan de vorige seizoenen gaan we vooral voor pastels die als een waas, een zweem over je haar liggen. Het gaat om dat ‘unicorn’ gevoel.

