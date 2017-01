Een nieuw jaar, een nieuw lijf. 10 Do’s en don’ts

Oké, het is zover. Het jaar is ten einde, het nieuwe jaar is goed en wel begonnen. En zoals altijd in deze periode maken we de balans op van het afgelopen jaar. We doen een klein gewetensonderzoekje en gaan bij onszelf te rade hoe we het er het afgelopen jaar weer eens vanaf hebben gebracht. Niet alleen lopen we in gedachten behaalde doelen en resultaten af, maar ook ons lichaam ontkomt niet aan een kritische blik. En hoe vaak verzuchten we niet: ‘Vanaf nu ga ik het anders doen’. Zoals men wel zegt, een nieuw jaar, een nieuw leven.



En een nieuw lijf. De goede voornemens zijn er vast en zeker. Vanaf nu geen bakken ijs van een halve kilo meer, minder vet, niet meer roken, en drie keer per week naar de sportschool. Je neemt het jezelf heilig voor. Dit jaar ga je werken aan een strak lijf. En toch we weten dat het allemaal niets zal uithalen.

Want elk jaar is het weer hetzelfde verhaal. Tot nu toe dan. Want als je het werkelijk meent, als je echt wil ‘veranderen’, als je er serieus van overtuigd bent dat je je het volgend jaar niet weer in dezelfde situatie wilt bevinden, dan moet het lukken. Wat je moet doen? Volg de tien regels die je hieronder vindt.

Een decalogus, tien ‘geboden’ die je niet moet overschrijden, al komt de hemel naar beneden. Tien do’s en tien don’ts. Tien regels, niet één meer, maar ook geen één minder. Als je echt overtuigd bent, lees dan door. Twijfel je, laat het dan maar zitten. Onze tien regels kunnen dan niets voor je doen :-)

1. Bewegen, bewegen en nog eens bewegen

Als we zouden moeten kiezen tussen óf alleen dieet houden óf alleen bewegen, dan zouden wij voor lichaamsbeweging gaan. Gelukkig hoeven we niet te kiezen en bevat deze decalogus beide aspecten. Maar in ieder geval luidt regel één: schrijf je maar in bij de sportschool.

2. Dieet

Regel nummer twee is: een uitgebalanceerd voedingspatroon en in geval van overgewicht een serieus en weloverwogen dieet, wellicht in overleg met je huisarts, die je zal kunnen helpen een dieet op te stellen dat bij jouw lichaam, leeftijd en levensstijl past. Kort gezegd: een intelligent voedingspatroon of dieet.

3. Stel jezelf alleen realistische doeleinden

Fixeer je vooral niet op één enkel groot doel, maar op meerdere, meer realistische en ‘kleinere’ doelen die je over het jaar verspreidt. Dat is gemakkelijker en bovendien zul je je minder gefrustreerd voelen als je een gesteld doel net niet haalt.

4. Beloon jezelf als je een doel behaald hebt

Geef jezelf een beloning. Het hoeft echt niet veel te zijn, als het maar bijdraagt aan de voldoening die je voelt als je een doel behaald hebt.

5. Drink voldoende water

Zorg ervoor dat je iedere dag voldoende water binnenkrijgt. Helaas is dit aspect nog te vaak ondergewaardeerd. Drink verder niet teveel alcoholhoudende dranken. Niet alleen word je dik van alcohol (vooral bier zet zoden aan de buik… sorry, dijk) maar heeft ook een ontspannend effect. Na een paar glazen verliezen de woorden ‘dieet’ of ‘verstandig eten’ hun betekenis.

6. Een zonvakantie in het winterseizoen

Als je tot de supergelukkigen behoort die hun vakanties kunnen plannen wanneer ze willen, ga dan voor een korte zonvakantie tijdens de winterperiode (de Canarische Eilanden hebben ook in de winter een heerlijk klimaat) zodat je feeling met je lichaam houdt. Als je eenmaal in luchtige kleding over een zonnige boulevard loopt, weet je ineens weer dat er onder al die lagen kleding die je gewoonlijk draagt, een lichaam zit. Een lichaam dat aandacht nodig heeft, dat ‘onderhouden’ moet worden, een lichaam dat ‘uitzakt’ en dikker wordt als je er niets aandoet…

7. Blijf ook in de winter gemotiveerd

Houd je doelstellingen goed voor ogen. Ben je je motivatie even kwijt, denk dan terug aan het moment waarop je hebt besloten ‘er iets aan te gaan doen’. Weet je nog hoe je je toen voelde, hoe je er toen uitzag? Vergeet het vooral niet op moeilijke momenten – regenachtige, koude dagen, stress, vrienden die vinden dat je niet hoeft af te vallen -.

8. Betrek je partner of een vriend(in) bij deze nieuwe levensstijl

Samen kun je meer dan alleen. Dat geldt ook voor het volgen van een nieuwe levensstijl. In goed gezelschap zul je de momenten waarop je het bijltje erbij neer wilt gooien – het overkomt iedereen, hoe gemotiveerd je ook bent – gemakkelijker en eerder overwinnen.

9. Zondigen mag, mits…

Houd voor ogen dat je aan tafel best af en toe mag ‘zondigen’ en dat je best wel eens een paar trainingen mag overslaan, als het maar geen regel wordt.

10. Waak ervoor dat je te fanatiek wordt

Natuurlijk is een goede, lichamelijke vorm belangrijk, maar plezier in het leven blijft nog altijd de belangrijkste plaats innemen.