Natuurlijke make-up looks herfst winter 2018 2019. Matte huidjes, blozende wangen en stralende ogen

Elk seizoen komt de no make-up make-up look weer terug en elk seizoen is’ie anders. In dit artikel hebben het over de natuurlijke make-up look voor herfst winter 2018 2019 volgens MAC Cosmetics. De visagisten van MAC creëren elk seizoen honderden make-up looks voor de Fashion Week. Vaak gaan wij mee backstage om de visagisten aan het werk te zien en je de make-up trends heet van de naald te kunnen vertellen.

De natuurlijke make-up look voor herfst winter 2018 2019 volgens MAC

MAC heeft de natuurlijke make-up look voor herfst winter 2018 2019 ‘Ease’ genoemd, in de zin van ‘gemakkelijk’ of ook ‘licht, luchtig’. Het idee achter deze look is dat je je gelaatstrekken niet verandert maar mooier laat uitkomen. De nieuwe make-up technieken en producten helpen ons daarbij een handje.

De basis moet onzichtbaar zijn

Zo zien we een terugkeer van de matte(re) huid. Een matte huid is per definitie glad en perfect, maar in het verleden wilde het wel gebeuren dat je de matterende poeder op de huid zag liggen. Dit is niet bepaald het idee van make-up no make-up. Vandaag de dag zijn er echter producten die je huid mat maken zonder dat-ie er gepoederd uitziet. Bovendien doen deze producten je huid stralen zonder dat je glimt. ‘Als je een basis gebruikt, mag je die nooit zien’, vat Sammy Mourabit van MAC het samen.

Blush

Om een paar interessante elementen aan je gezicht toe te voegen die fris en jong ogen, gebruik je een zachte blush. Je kunt je wangen daarmee verwarmen of juist koelere kleuren gebruiken. Vooral op een wat mattere huid kun je heel mooi met blush spelen. Dit product moet je gezicht als het ware boosten en de vlakheid van de matte basis weghalen.

Ogen en mond

Ook op de ogen en mond speel je met glanseffecten. Als je geen kleur gebruikt, zoals in een natuurlijke make-up look, wordt de textuur van de producten heel belangrijk. Een glansproductje op de oogleden maakt je gezicht levendig en expressief. Het is delicaat maar niet al te glamourachtig. Met andere woorden: maak je ogen en mond op met niet-kleuren in glanzende texturen om je gezicht te laten stralen!

Wenkbrauwen

Om het geheel natuurlijk te houden maak je ook je wenkbrauwen heel voorzichtig op. Dit betekent dat je ze niet definieert of inkleurt maar dat je haartje voor haartje intekent. Hierdoor blijf je dat effect van make-up no make-up behouden.

Bekijk de foto’s en ga dan zelf aan de slag!

Door: Charlotte Mesman