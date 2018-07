Val jij op narcistische mannen? Wat zegt het over jou?

‘Hij denkt alleen aan zichzelf‘, ‘Hij weet alles beter, ik doe nooit iets goed‘, ‘Ik zou willen dat hij meer aandacht voor mij had‘, ‘Hij geeft me te weinig liefde‘, ‘Hij kan zijn gevoelens niet uiten‘, ‘Hij is altijd zo praktisch en heeft geen oog voor mij‘, ‘Hij vraagt enorm voor aandacht maar geeft er weinig of niets voor terug‘.

Komen deze verzuchtingen je bekend voor en ontsnappen ze dagelijks je mond, dan zou je wel eens te maken kunnen hebben met een narcistische man.

Hoe herken je een narcistische man?

De narcistische man is, als hij onder de mensen is, vaak heel charmant en fascinerend. Ook in de verleidingsfase zijn dit soort personen vaak heel aantrekkelijk, maar achter deze mooie façade gaat een doorgaans weinig medelevende en kille persoon schuil die niet in staat is om zijn gevoelens te uiten of andere personen genegenheid te schenken.

Een andere karaktereigenschap die wetenschappers vaak in één adem met de narcistische persoon noemen is: goed kunnen manipuleren. Dit soort personen zouden bovendien de leegte die ze in zich voelen, maar al te graag vullen met de energie en aandacht van anderen, in het bijzonder hun levenspartners.

Vrouwen die op narcistische mannen vallen

En hiermee komen we op het type vrouw dat op narcistische mannen valt. Want ook hier valt, aldus de wetenschappers, een karakterschets te maken (ook al zijn er van persoon tot persoon natuurlijk altijd variaties en gradaties, maar dat spreekt voor zich).

In de regel beschikt het type vrouw dat op narcistische mannen valt de vitaliteit en bereidheid om bijna blindelings aan de wensen en eisen van de narcistische man tegemoet te komen. Dit soort vrouwen hebben een zodanige behoefte aan liefde en bevestiging dat ze voor hun man vliegen. Ze zijn zorgzaam en liefhebbend en idealiseren hun man, zetten hem op een voetstuk. Alles in hun leven draait om hun partner en hun relatie waar ze ‘hun leven voor zouden geven’. Dit soort gedrag laat zich wel verklaren door een afwezige of weinig liefhebbende vader in de jeugdjaren.

Een ziekelijk mechanisme

Als je de karakterschetsen van de narcistische man en het type vrouw dat op narcistische mannen naast elkaar legt, dan zul je opmerken dat ze als puzzelstukjes in elkaar vallen. Het is een zichzelf versterkende combinatie waar hij domineert en zij haar geluk en welzijn in zijn handen legt. Terwijl zij zich wegcijfert en tevergeefs blijft hopen op een teken van genegenheid of liefde, bindt hij haar steeds sterker aan zich met afwijzingen en soms zelfs vernederingen. De narcistische man vindt vruchtbare bodem in haar gebrek aan eigenliefde en zelfverzekerdheid.

Hoe kom je uit de valkuil?

Allereerst is het belangrijk dat je je ervan bewust bent in wat voor soort relatie je zit. Open je ogen, is het advies dat de experts graag geven. Een volgende stap is de verantwoordelijkheid voor je eigen relatie nemen. Stop met het wijzen naar hem, maar werk aan jezelf. Creëer ruimte voor jezelf, ruimte om je eigen gedachten te denken, ruimte om je eigen meningen te vormen, ruimte om jezelf te ontwikkelen. Stop met het idealiseren van je partner en besteed deze energie aan het versterken van je eigen eigenwaarde.

Natuurlijk zijn deze adviezen gemakkelijk te geven, maar ga ze maar eens in de praktijk brengen. In veel gevallen zal hulp van buitenaf nodig zijn. En dan nog zal het een moeilijk en vaak ook pijnlijk proces zijn. Maar onmogelijk is het niet. En heb je eenmaal de goede weg ingeslagen dan zul je merken hoe heerlijk en bevrijdend het is om jezelf te leren kennen en je te ontwikkelen zoals jij wilt, in plaats van jezelf voortdurend en in vertekende vorm door zijn manipulerende ogen te zien…

