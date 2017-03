Black & white. Met deze nail art steel je de show

De lentecollecties die op dit moment in de winkels hangen, laten ongewoon veel zwart en wit zien. Het is nog altijd een winnende combinatie met een onwaarschijnlijk chique straling.



Ontvang de nieuwsbrief van Trendystyle in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Het contrast zwart-wit komt ook in de nail art voor voorjaar 2017 terug. Zo zagen we backstage bij de modeshow van de Italiaanse modeontwerper Antonio Marras nagels met een zwarte of witte ondergrond waarbij op de ringvinger twee contrasterende blokken waren aangebracht. De tegenstelling zwart-wit kwam ook terug in de make-up voor deze show. Op sommige nagels had nail stylist Antonio Sacripante ook een zwart of wit draadje aangebracht, dit als ultieme decoratie. Het laat maar weer zien hoe je op een betrekkelijke eenvoudige manier een heel spannende nail look kunt creëren.

Hoe ga je te werk?

Voor deze zwart-witte nagels lak je eerst de ondergrond totaal zwart of compleet wit. Dan maak je op de ringvinger met een penseeltje twee witte of zwarte blokken. Met nagellijm kun je op een andere nagel nog een decoratie aanbrengen. Dat kan een vederlicht metalen draadje zijn, maar ook een diamantje of iets anders. Deze zwart-witte nagels staan niet alleen mooi bij een zwart-witte outfit maar vooral ook bij bloemenprints en gekleurde kleding. Het is het contrast dat het ‘m doet!

Een ragfijn zwart lijntje

Houd je van heel essentiële nail art dan kun je je beperken tot een ragfijn zwart lijntje op nude nagels zoals nail stylist Antonio Sacripante dat voor Coté deed (zie de foto’s hieronder). Het geeft een heel mooi effect als je de lijntjes niet allemaal horizontaal of verticaal maakt, maar afwisselend in verschillende richtingen laat lopen. Voor het dunne lijntje kun je een satéprikkertje gebruiken.

En nu jij!