Nageltrends 2017 (en meer!) met top nail stylist Jessica Scholten. Dit interview mag je niet missen

Jessica Scholten is nail technician, ze is blond, en ze is absoluut NIET dom. Integendeel! Laten we nu voor eens en voor altijd korte metten maken met alle vooroordelen over nail stylisten. Dankzij haar artistieke inslag, haar vasthoudendheid, haar intelligentie en ja, haar Nederlandse nuchterheid, heeft Jessica een dijk van een internationale carrière opgebouwd. Een carrière waar menig vrouw (en man!) jaloers op zou zijn.

Jessica doet de nagels van de topmodellen tijdens de Fashion Weeks (‘Gucci was fantastisch’), ze loopt backstage bij de topontwerpers rond zoals jij en ik over straat lopen, en ze geeft her en der in de wereld trainingen. Ze werkt met wereldberoemde fotografen en maakt deel uit van teams met de ‘toppers van toppers’, zoals ze het zelf zo mooi zegt. Alsof dat nog niet genoeg is, heeft ze ook nog eens haar eigen nail salon, in Mogeen, in Amsterdam. En verder, we lichten alvast een tipje van de sluier op, is Jessica bezig om iets te ontwikkelen waar alle nagelfans in Nederland wel eens héél blij mee zouden kunnen zijn…

Jessica kan ook enorm leuk vertellen over al haar ervaringen backstage. Een interview met haar is puur genieten. Ze is heerlijk nuchter, we zeiden het al, en ook heel bescheiden. In het interview hieronder moesten we heel wat namen invoegen want Jessica strooit niet met brands of grote namen om indruk te maken. Nagels zijn haar passie, en dat is het.

Vorig jaar om deze tijd spraken we Jessica voor het eerst. In het interview hieronder praten we bij over alle spannende dingen van het afgelopen jaar. En dat zijn er véél. Verder update Jessica ons natuurlijk ook over de allerlaatste nageltrends die ze backstage heeft gezien. Ga er maar voor zitten!

Hi Jessica, hoe is het afgelopen jaar gegaan?

Er zijn allemaal heel leuke dingen gebeurd op een heel relaxte manier. Ik heb echt bizarre dingen gedaan. Omdat je elke keer iets nieuws doet, vliegt een jaar voorbij. Je vergeet bijna wat je allemaal gedaan hebt. Je zou er bijna Instagram of Facebook bij pakken :-)

We zien supermooie dingen in je portfolio. En indrukwekkende namen. Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Peter Lindbergh, Mario Testino…

Vorig jaar toen we elkaar spraken, had ik al met Inez en Vinoodh samengewerkt, maar dit jaar heb ik met Peter Lindbergh [voor Vogue Nederland, ndr] en met Mario Testino [wederom voor Vogue Nederland, ndr] samengewerkt. Werken met Mario Testino was helemaal te bizar voor woorden. Ik kwam net terug van een vakantie uit Thailand en heb toen gelijk vijf dagenlang de bizarste shoots van mijn leven gehad [voor Vogue Nederland]. Met als fotograaf dus Mario Testino en met modellen als Lara Stone, Doutzen [Kroes], Imaan [Hammam], Daphne Groeneveld en nieuwe topmodellen als Marjan Jonkman en Roos [Abels]. Dat was echt superleuk.

Hoe ga je daarmee om? Zie je ertegen op als je met zo’n zwaargewicht gaat werken?

Nee, niet echt. Wel had ik zoiets van ‘Woow, dat zou vet zijn!’ toen de optie voor die opdracht met Mario Testino tijdens mijn vakantie binnenkwam. Mario Testino kent zo ongeveer iedereen. Hij is echt zo’n ouwe rot in het vak. En dan denk je: ‘Woow, als ik daarmee zou kunnen samenwerken…’.

Het was eigenlijk helemaal een dream team. De make-up werd deels door Val Garland en deels door Charlotte Tilbury gedaan [beiden internationale topvisagisten] en de hair stylist was Christiaan Houtenbos [Nederlandse sterrenkapper met basis in New York]. Christiaan draait al heel lang in de jet set wereld mee. Zo’n team hè… dat is te bizar voor woorden. Het is te bizar dat ik daar niet eens assistent van was, maar volwaardig lid. Deze mensen, van Val tot Charlotte en Christiaan, zijn allemaal solisten, toppers van toppers. Het is bizar dat je dan in zo’n team hoort.

Je blijft er dus wel rustig onder?

Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk wil je wel dat je alles bij je hebt. Je gaat voor de zekerheid alles checken. Je wilt geen fouten maken. En je bent ook wel benieuwd. Je denkt: ‘Wat willen ze dan, kan ik dat?’ Dat speelt allemaal door je hoofd. En verder check je of je nog dingen moet bijkopen, of je nog iets speciaals moet weten.

Maar voor de Testino-shoot was alles heel naturel. De modellen hadden bijna geen make-up op, nauwelijks producten in het haar, en de nagels waren ook eigenlijk alleen maar perfect verzorgd. Niet eens een nagellak. Alleen een manicure en dan gepolijst. Voor mij was het heel goed te doen.

Het was overigens wel heel grappig op de set. Ik weet nog dat Val Garland de make-up aan het voorbereiden was en ik dacht: ‘Ze neemt er echt een beetje de tijd voor.’ Ik wist niet precies wat ze ging doen. De eerste shoot was met zes meiden. Val had de dagcrème opgedaan en… dat was het! Toen dacht ik: ‘Oké, dan moet ik toch wel even sneller gaan werken.’ Je moet altijd even aanvoelen hoe mensen werken. Ik had toen opeens maar vijf minuten per model want blijkbaar wilde Mario Testino heel snel gaan schieten.

Op een gegeven moment was het de beurt van Doutzen [Kroes] en Lara [Stone]. De meiden moesten nog wat kleding passen en toen was het weer opeens: ‘Ik ga nu schieten’. Haar & make-up schoten direct in actie. Die hadden nog niet de tijd gehad iets te doen. Ze grepen naar hun tools voor een quick fix. Gelukkig zei hij toen toch: ‘Oké, neem dan maar even je tijd.’

Je moet dus heel erg inspelen op de situatie. Want als de shoot opeens begint, dan kan ik dus niet rustig nagels gaan zitten vijlen. Ik moet dan heel snel bedenken wat ik kan doen om de nagels snel toonbaar te maken. Het is dan wel heel fijn als je toch nog een half uurtje krijgt, zoals die keer met Doutzen en Lara.

Wat doe je dan als eerste als je de nagels van de modellen heel snel moet doen?

Dan zorg je natuurlijk dat er geen vuil onder de nagels zit. Geen rouwrandjes dus. Dat is eigenlijk het eerste wat ik kan doen. En het tweede is de vorm vijlen. Ik check heel snel of ik geen rare dingen zie, een nagel veel langer dan de andere bijvoorbeeld. Zoiets vijl je snel weg.

Knip je ook die velletjes/nagelriemen weg?

Niet echt. Ik drup er zo’n spulletje op om de nagelriemen zacht te maken. Ik gebruik Cuticle Remover van Deborah Lippmann. Daarna duw je de nagelriemen terug en verwijder je de dode velletjes. En als er dan nog wat uitsteekt dan verwijder ik dat, maar ik ga niet de hele rand wegknippen. Eigenlijk maak je ‘m dan open. Dat is niet goed. Je beschadigt de nagelriem en de rand groeit dikker terug.

Als je op dit jaar terugkijkt, is er dan een nail look die je echt fantastisch vond?

Ja, die van de Gucci show [herfst winter 2017] in Milaan. We hadden zo’n 120 modellen en elk model had een andere look, zowel qua haar, als qua make-up en nagels. De nagels waren lang – dat vind ik niet per se mooi – maar het was wel heel tof bij de look zelf. Ze waren met Swarovski stenen versierd. Het zag er te gek uit! Voor die show heb ik top nail technician Jenny [Longworth] geassisteerd. Zij doet ook altijd de nagels van Rihanna en andere sterren. Ik vond het heel leuk om met haar samen te werken.

Kun je ons nog wat meer over de nageltrends vertellen?

Wat me opviel was dat de nagels tijdens de laatste Fashion Week [herfst winter 2017 2018] in New York heel natuurlijk waren. Voor de shows in New York is dat niet vreemd maar dit keer zag ik wel heel veel nude kleurtjes. Ik denk dat dat iets is dat ook in het najaar weer terug gaat komen. Eigenlijk is het ook iets dat je al langere tijd ziet. Ook in de voeding, in de kleding. Iedereen gaat op de natuurlijke toer. En dus zien we ook voor de nagels een meer natuurlijke look, met name huidkleurtjes, tinten die bij je skin passen.

En wat zijn de nageltrends voor zomer 2017?

Nog wel een beetje crazy, zou ik zeggen. Je kunt eigenlijk alles met elkaar combineren. Glitters, kleurtjes, nail art. Leef je maar uit. Straks in het najaar gaan we weer terug naar de basis, naar de nudes.

Opvallend is ook dat we voor deze zomer wel donkere kleuren – donkerpaars, donkerblauw, donkergroen – gaan zien terwijl de kleuren voor dit seizoen gewoonlijk toch wat feller zijn. Als je de nagellakkleurtjes en nail art voor zomer 2017 met die van de vorige zomers vergelijkt, zie ik dus wel dat het iets gedempter is, niet meer zo druk. Dus niet meer een nieuwe kleur voor elke nagel. De vorm is verder nog steeds vrij kort en natuurlijk.

Wat voor trends zie je nog meer? We willen er alles van weten…

Wat ik leuk vind, is dat mensen nog steeds hun nagels gebruiken als accessoires. Voor een feestje of speciale gelegenheid kunnen ze nog steeds echt uitpakken. Dus in plaats van een armband te dragen maken ze hun nagels extra leuk.

Ik ben zelf heel enthousiast over plaknagels. Die zijn heel geschikt voor zulke accessoire-nagels voor een avond uit. Van tevoren maak je een mooie nail art look en vlak voordat je uitgaat, plak je de nagels op. Je zit dus niet met het drogen. De nagels plak je erop met een soort dubbelzijdig plakband, nail tape in de vorm van je nagel, en dan blijven ze wel drie dagen zitten. Het is ook fijn dat je niet met lijm te maken hebt want die maakt je nagels kapot. Een ander voordeel is dat je snel van nagel verwisselt. Vind je de kleur niet meer mooi, dan haal je ze af en plak je andere op. Ideaal hè?

Ik plakte ze laatst op bij een meisje en bij haar bleven de nagels zelfs een week zitten. De tape lost op als je in aanraking komt met olieachtige dingen, maar zolang je water gebruikt, kan je er alles mee doen. Ik denk dat de press-on nail echt weer helemaal gaat terugkomen, maar dan beter dan vroeger. Ze blijven veel beter zitten.

Het is wel even zoeken naar de goede plaknagel. Ik haal ze uit New York. Online kun je ook wel kits kopen, maar niet altijd zijn ze goed of mooi. Ik vind veel plaknagels te lang en ik vind het heel lelijk als de nagels krom naar beneden lopen. Ik heb ze liever wat korter en recht.

Doen we nog iets met de French manicure?

Ja, toevallig heb ik net twee shows in Londen gedaan waar we French manicure hebben gedaan maar dan wel een heel dun randje. En ik had gisteren een shoot voor een Duits magazine waar we ook een French hebben gedaan. Eigenlijk is dat niet verwonderlijk. De jaren ’90 zijn terug in de mode, je ziet het ook in de kleding, en daar hoort de French ook bij. Maar niet met een dikke rand.

En de teennagels?

Op je teennagels mag je deze zomer qua kleur van alles doen. Maar niet nail art, zou ik zeggen. Gewoon een leuk kleurtje. Doe lekker waar je zin in hebt. Doe wat bij je kleding past. Maar het hoeft niet matchen met je handen.

Heb je wel eens een model waarvan je denkt ‘Jee, die heeft mooie handen’?

Ja, gisteren heb ik met Noah Van de Biezen (Mischa Models) samengewerkt. Ze is supercool, nog niet megabekend, maar ik denk dat ze wel gaat doorbreken. Zij heeft heel mooie handen. Ik heb twee maanden geleden een shoot met haar gedaan voor het Glamour Beauty Book en toen wilden ze ook allemaal foto’s van haar handen maken. Elke look had een andere nail art, echt crazy, vlammen en stenen, noem maar op. Dat was wel grappig want heel vaak heb je een handmodel of een gewoon model, maar het is best moeilijk om dat allebei in één persoon te vinden, ook al zijn de modellen natuurlijk wel in zijn totaliteit knap. Het is niet zo dat ik lelijke handen zie. Ik vind het soms wel echt zielig voor de modellen tijdens de Fashion Weeks wat er met hun nagels gedaan wordt. Iedereen wil er nog even met een vijltje langs. De nagels moeten vierkant zijn, dan weer rond, dan weer vierkant, plaknagels gaan erop, eraf. Wat blijft er nog over?

Je reist nu ook veel…

Ja, voor de Fashion Weeks en ik geef ook trainingen in het buitenland. Ik ben net in Zweden en Dublin geweest. En over twee weekjes ga ik naar Parijs. Voor Kenzo en Birckenstock. Dus Parijs staat nu op de planning.

En je salon, kom je daar nog aan toe?

Ja, ik ben daar nog steeds één of anderhalve dag per week. Dat vind ik heerlijk. Daar kan ik doen waar ik zelf zin in heb. Als je een shoot doet of in een team zit, dan ga je overleggen. Natuurlijk bepaal ik wat er op de nagels komt, maar dat moet wel bij het concept passen. Met een klant in de salon is dat anders. Als je iemand hebt die zegt ‘Doe maar wat’, dan is dat helemaal fantastisch.

Heb je nog wel iets te wensen?

Altijd! Ik ben heel blij met hoe het gaat. Naast de shows en trainingen wil ik me meer gaan verdiepen in het product zelf en ook meer voor de consument gaan doen. Er is natuurlijk wel veel online te koop, maar vaak weet je niet wat je krijgt of hoe je het moet aanbrengen. Ik heb dus plannen op dit gebied. Wacht maar af!

Spannend! Over producten gesproken… Wat vind je van al die 5-Free (en meer) nagellakjes?

Ik was vorige week bij een event en daar hadden ze een nagellak die 10 Free was. Iedereen wil milieubewust zijn en verder wil de consument natuurlijke en onschadelijke producten. Maar voordat ik hier echt iets over zeg, wil ik me er verder in verdiepen. Ik heb het idee dat dit soort kreten als ‘zoveel Free’ toch ook wel met marketing te maken hebben. Ik weet wel een beetje wat die schadelijke stofjes die ze er nu dus zoveel mogelijk uit proberen te halen doen – de een is schadelijk voor je baarmoeder, de ander moet niet in je bloedbaan komen – maar het fijne weet ik er niet van. En als ik dan vraag welke stoffen ze er dan wél in gedaan hebben zodat de nagellak goed blijft zitten, dan krijg ik daar geen duidelijk antwoord op. Dan denk ik: ‘Wat zit er dan precies in?’ Ik vind het moeilijk om er een oordeel over te geven. Het is een beetje als light producten. Het klinkt gezond maar het fijne weet je er niet van. En verder heeft het ook met mate te maken. Ik ga ook niet drie flessen frisdrank achter elkaar opdrinken. Ik vind het dus lastig maar het is niet zo dat ik zeg: ‘Als het niet 10- of 8-free is, dan lak ik er niet mee’. Daarvoor moet ik eerst meer informatie hebben.

Laatste vraag. Hoe zien jouw nagels er vandaag uit?

Hahaha… dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik heb ze d’r gisteren afgehaald maar ik weet wel wat ik wil gaan maken. Een negative space driehoekje bij mijn nagelriem (dus een driehoekje zonder lak) en dan verder geel met gouden folie. Dat staat voor vandaag nog op het programma. Ik zal jullie de foto’s sturen, maar pin me er niet op vast. Misschien kies ik op het laatste moment toch nog voor een andere kleur… :-)

Dank je wel voor dit superinterview, Jessica!

Met dank aan Jessica Scholten www.jessicascholten.nl. Jessica Scholten wordt vertegenwoordigd door NCL Representation.