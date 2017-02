De nagellakkleuren voor lente 2017. Nude en…

Zoals elk jaar gaat het lenteseizoen voorzichtig van start met pastels en nude tinten, in de modecollecties maar ook voor de nagels.



Vooral nude blijft een trend. Dat bleek ook maar weer tijdens de Milan Fashion Week voor zomer 2017. Backstage bij de Fashion Show van Gabriele Colangelo koos Antonio Sacripante voor geraffineerde nude nagels.

‘Nude matching skin color’ is de teneur voor de nail look voor deze show’, vertelt Sacripante. ‘De look is ‘meisje op het strand’, alsof ze net uit het water komt, met vochtig haar en nagels die dezelfde kleur als de huid hebben.’

De nude tint is dus zo gekozen dat ze aansluiten bij de teint van de modellen. Sacripante koos voor een matte lak wat deze look iets chics geeft.

Omdat het einde van de Fashion Week in zicht was en we Sacripante al vele malen backstage hadden ontmoet en geïnterviewd, durfden we hem dit keer te vragen of hoe al een idee van de overige trends voor lente en zomer 2017 had opgedaan.

Ik heb veel groen in de collecties gezien – Antonio Sacripante

‘Ik heb veel groen in de collecties gezien’, zei Sacripante, ‘en ik denk dat we die kleur ook voor de nagels gaan zien. Verder denk ik ook aan koraalrood en rood, maar we moeten nog even afwachten tot we de kleurenreports van Pantome hebben.’