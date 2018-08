De nagellak trends voor najaar winter 2018 2019? We hebben alvast een voorproefje voor je. Laten we direct maar verklappen dat we weer véél rode nagels gaan zien. En dat zal je niets verbazen.

Al sinds een paar seizoenen is rood één van de belangrijkste modekleuren, één – zo niet dé – grote favoriet. Zoals altijd slaan de modekleuren over naar de make-up, inclusief de nagellak kleuren. Nu is rode nagellak niets bijzonders – het is een klassieker – maar met de revival van rood als modekleur staat ‘rouge‘ weer helemaal in het middelpunt van de belangstelling.

Met rode nagels zit je deze winter dus weer helemaal goed. Maar misschien wil je wel iets meer, er een leuke twist aan geven. Hier komt de nail art om de hoek kijken. Backstage bij de modeshows voor herfst winter 2018 2019 interpreteerden de nail stylists de kleur rood op een eigentijdse manier.

Bij de fashion show van de Italiaanse modeontwerper Antonio Marras zagen we hier een goed voorbeeld van. De ontwerper uit Sardinië houdt eigenlijk niet van rood, maar gebruikte deze kleur voor de eerste keer in een mode collectie, die voor herfst winter 2018 2019 dus (en dat bevestigt meteen hoezeer de kleur rood tegenwoordig in de mode is).

Marras vroeg de bekende nail artist Antonio Sacripante om dit rood ook in de nagellak voor zijn modeshow te verwerken. Dat resulteerde in lange, ovaalvormige nagels met een zwarte bovenkant en een rode onderkant – double face -. Verder kwam het rood terug op één van de tien nagels in de vorm van een rode camee met daarop een papaver. Al deze details – rood, zwart, cameeën en papavers – vinden dus hun oorsprong in de mode collectie en komen op de nagels terug.

Bekijk de foto’s hieronder maar eens. Let ook op de oogmake-up die ook in rood en zwart is uitgevoerd. Voor elk model zijn steeds dezelfde kleuren gebruikt maar de vormgeving verschilt per model. De nagels in combinatie met deze oogmake-up zorgen voor een artistieke touch. Zoals je ziet, zijn er geen regels. Laat je inspireren, laat je fantasie gaan!