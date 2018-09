Nagel trends herfst winter 2018 2019. Rood is de ‘nieuwe’ nagellak kleur

Rood is dé nagellak kleur voor herfst winter 2018 2019. Daarmee vertellen we je natuurlijk niets nieuws. Rood is de meest klassieke nagellak kleur die je je kunt bedenken. Rode nagellak is een ‘evergreen’. Maar voor het nieuwe seizoen gaan we op een ‘nieuwe’ manier aan de slag met deze klassieke nagellak kleur.

‘Rood is een must‘, vertelt Antonio Sacripante, internationaal nail stylist, ons backstage bij de fashion show van Roberto Cavalli voor herfst winter 2018 2019 (Antonio Sacripante ontwerpt de nail look voor de meeste fashion shows tijdens de Milan Fashion en is een zwaargewicht op dit gebied). ‘Maar voor herfst winter 2018 2019 zien we vooral een ‘beweeglijk’ rood. Bijvoorbeeld een rode kleur die verandert in pruimpaars zoals bij Roberto Cavalli, een beetje als het glas van Murano. Vooral bordeauxrood is deze winter in de mode. Alle kleuren die van donkerrood via pruimrood richting het paars en zwart gaan, zijn in de mode. Het gaat dus om roodkleuren met een blauwe ondertoon. Denk ook aan de nail look bij Antonio Marras waar we een combinatie van rood met zwart zagen. En verder lopen de nagel trends uiteen van hoogglans tot mat.‘

Natuurlijk vragen we Antonio Sacripante ook naar de vormen van de nagels voor het nieuwe winterseizoen. ‘Het hangt van de mood af,’ zegt Antonio. ‘We gaan amandelvormige nagels zien, ovale nagels, maar ook wat rechtere nagels zoals in de jaren ’80. Maar altijd met een eigentijdse en moderne twist. Over het algemeen gaan we nog steeds voor wat rondere vormen. Dus ook de rechte jaren ’80 nagels worden dit seizoen wat ronder.‘

Bekijk de foto’s van de nail look voor de show van Roberto Cavalli. De nagellak loopt langzaam over van rood tot zwartrood. Dezelfde kleuren komen ook in de eyeliner terug!