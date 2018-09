De mooiste oogmake-up voor zomer 2019. Doe ideeën op!

De make-up voor lente en zomer 2019 is verrassend natuurlijk. Backstage bij de Fashion Week in Milaan zagen we supernatuurlijke huidjes, nude lippen en ogen met enkel een vleugje glitter of gloss. Hier en daar zagen we ook een felle kleuren op de oogleden maar altijd op een luchtige en frisse manier.

Glitter en gloss dus voor de ogen, maar niet zoals in de jaren ’80. De disco feeling is ver te zoeken. Het gaat meer om etherische glitter, verfijnd, elfachtig mooi en nauwelijks zichtbaar. De glitter tip je met je vingertoppen op de oogleden. Dit zijn geen maquillages waar je uren op hoeft te werken!

Ook kleurloze gloss of gloss in zachte tinten gaan we volgend jaar veel zien. Om de blik te accentueren trekken de visagisten backstage een licht lijntje in de binnenkant van het oog. Het lijntje zelf is nauwelijks te zien maar je ogen krijgen net wat meer uitdrukking.

En dan zijn er gekleurde oogleden in het blauw, rood en groen. Ook hier geldt weer dat het niet om vergezochte en precieze lijnen en vormen gaat. Een brede streep over de oogleden is al genoeg. Bij sommige shows kregen ook de wimpers dezelfde kleur.

Tot slot zagen we beeldige smokey eyes, niet in het grijs of zwart, maar in lichte bruintinten. Net zoals de rest van de oogmake-up waren de smokey eyes heel delicaat en licht. Het gaat niet om de oogmake-up zelf maar om de ogen. Die moeten stralen en fonkelen en daarvoor gebruik je een minimum aan make-up.