Het wielrennersbroekje is hot! Dit simpele kledingstuk is in de nieuwe zomercollecties goed vertegenwoordigd. En eigenlijk is dat zo vreemd nog niet, want al sinds jaren zijn er in de mode ontzettend veel sportswear invloeden te vinden.

Maar het wielrennersbroekje krijgt deze zomer toch wel een speciaal plekje. Het was op de catwalks van de grootste en duurste modehuizen te bewonderen. We zagen het bij Louis Vuitton (ontworpen door Virgil Abloh van Off-White), we zagen het bij Chanel en Fendi, bij Blumarine en Roberto Cavalli.

Ook in de streetstyle scene duikt het broekje al langere tijd op. De Kardashians lijken er geen genoeg van te kunnen krijgen. Ook Bella Hadid lijkt verslingerd aan dit must-have item dat zich zo eenvoudig laat dragen.

Zwart is de (niet)kleur voor het wielrennersbroekje

De meest gangbare (niet)kleur is klassiek zwart, maar op de catwalks zagen we ook varianten op het thema. Zo combineerde Anna Molinari, ontwerper van Blumarine, fel gekleurde wielrennersbroekjes met lichte slangenprints. Bij Roberto Cavalli zagen we het broekje in een steenrode versie met borduursels en kristallen.

Zo draag je het wielrennersbroekje

De meeste modehuizen combineren het wielrennersbroekje met een grote boxy blazer. De ontwerpers spelen hier met het contrast tussen sportief en chic. Door de XL blazer lijken je benen bovendien extra slank. De combi wielrennersbroekje / blazer is hot. Heb je geen zin in een blazer, denk dan aan een grote trui, een wijde blouse (zie de foto van Fendi hieronder), een bomberjack of een top met (lang) vest.

Bij Blumarine zagen we de broekjes in felle kleurtjes onder wijde shorts en zwierige jurken. Ze voegen iets vrolijks toe aan je outfit maar zijn ook functioneel, bijvoorbeeld in geval van een doorzichtige jurk of een, naar jouw gevoel, net even te kort rokje.

Onder het broekje kun je sneakers dragen (voor een sportieve look) maar ook enkellaarsjes, pumps of platte of hoge sandaaltjes. Eigenlijk kun je er alle kanten mee op. Je kunt de look zo sportief of zo chic maken als je wilt.

Het fijne van deze trend is dat zo’n wielrennersbroekje niet veel hoeft te kosten maar wel goed is voor een restyling van je look! Dit is nu echt zo’n item waar je wel eens heel veel aan zou kunnen hebben.

TRENDYSTYLE