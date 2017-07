Modetrends zomer 2017. Waarom iedereen deze zomer een lange jurk zou moeten dragen

Laten we meteen een misverstand rond lange jurken de wereld uit helpen: het is niet waar dat alleen lange, slanke vrouwen er goed mee wegkomen. Ook dames die wat meer petite zijn, kunnen deze jurken heel goed aan. In de mode gaat het allemaal om proporties. Iedereen kan lang dragen, als je maar het goede model vindt.

Het is niet waar dat alleen lange, slanke vrouwen enkellange jurken kunnen hebben

Zo zijn er enkellange jurken die je taille accentueren (een hoge taille maakt langer), er zijn enkellange jurken die van voren laag uitgesneden zijn (een V-hals maakt langer). Ben je wat kleiner van stuk ga dan voor verfijnde fantasieën. En verder kun je altijd nog veel doen met hoge hakken, sleehakken of plateausneakers. Volgens ons zou iedereen tenminste één lange jurk moeten hebben!

Waarom iedereen deze zomer enkellange jurken zou moeten dragen:

1. Omdat ze ready-to-wear zijn. Je hoeft nooit over een combinatie na te denken!

2. Omdat we het 50-jarig jubileum van The Summer of Love vieren :-)

3. Omdat je het scheren van je benen nog een dagje kunt uitstellen :-)

4. Omdat je alle typen schoenen er goed onderstaan: van hoge hakken tot sandalen, van sneakers tot badslippers (ja, die laatste zijn in de mode!).

5. Omdat je er altijd goed in uitziet en je je er overal in kunt vertonen: van de vernissage in de stad tot het aperitief aan zee.

6. Omdat je ze bij fris weer heel leuk kunt dragen met een oversize zomertrui of een zomerparka.

7. Omdat de bloemenprints van zomer 2017 onweerstaanbaar zijn!

8. Omdat een lange strepenjurk op dit moment top is.

9. Omdat… vul zelf maar in.

Een up-to-date alternatief voor een enkellange jurk is een kimono met oriëntaalse print die je losjes over spijkershorts of een spijkerbroek draagt.