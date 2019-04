Modetrends lente zomer 2019. Broeken waar je blij van wordt!

Op de catwalks voor lente zomer 2019 zagen we supermooie broeken voorbij komen. Broeken waar je blij van wordt omdat ze gemakkelijk zijn in het dragen, en tegelijkertijd ook heel modieus ogen. Iedereen komt dit seizoen aan zijn (haar) trekken want de stijlen lopen uiteen van cargobroekjes tot kantoorbroeken met superchique snit en hoge taille, en van bijna-harembroeken tot heerlijke ruime androgyne broeken met slobberpijpen (‘diversity’… hahaha). Maar een gemene deler is er wel. Je voelt ‘m vast al aankomen: de trend is (vrij) wijd. Alleen de liefhebbers van skinny’s vissen dit seizoen dus een beetje achter het net, maar dat valt gemakkelijk op te lossen met een wielrennersbroekje (ook weer zo’n trend!) of een recht broekje met sigarettenpijpjes.

Het is dus niet zo dat de ontwerpers allemaal dezelfde zomerbroeken de catwalks hebben opgestuurd. Elke broek heeft zijn eigen persoonlijkheid en karakteristieken. Alberta Ferretti in Milaan en Isabel Marant in Parijs bijvoorbeeld gingen helemaal los met cargobroeken. Giorgio Armani presenteerde in zijn Emporio-lijn, voor haar en voor hem, soepel vallende wijde broeken met pijpen tot net boven de enkel. En bij Sportmax vergaapten we ons aan ruime krijtstreepbroeken met een androgyne twist. Qua kleuren zagen we ook van alles op de catwalks voorbij komen huppelen: zachte tinten als poederroze en beige, zwoele woestijnkleuren, felle zomerse kleuren als citroentjesgeel en koraaloranje, en zelfs acid en neon kleuren.

Hoe draag je de nieuwe zomerbroeken?

Elke broek vraagt, net zoals een rok, om wat modetalent en stijlgevoel omdat je ‘m moet combineren. Heb je daar wat moeite mee, ga dan voor een broek met bijpassend jasje (tuniekjasjes met een soepele ceintuur zijn op dit moment helemaal fashion-forward). Maar je kunt ook zelf de combinatie leggen. Er is keus te over! Zo’n superchique kantoorbroek bijvoorbeeld wordt ‘office-proof’ met een mooie blouse, maar is supercool met een T-shirt van je favoriete rockband. Een cargobroek haal je weg uit de ‘waar-is-mijn-hamer?’-sfeer door er een broderie bloesje of top op te dragen. Een androgyne broek is supercool met een grote witte bloes. Houd je van het contrast mannelijk/vrouwelijk draag de bloes dan open en show je beha (of bikinitop). Ben je superslank experimenteer dan met de allernieuwste trend: draag een blazer of jack IN je broek!

Omgekeerde wereld. Dochter gaat op chic, mams doet cool

Misschien heb je opgemerkt dat de mode tegenwoordig vaak ook heel ladylike is. Het leuke is dat juist de jongere meiden deze trend aanhangen. Daardoor krijg je een onverwacht contrast (het surprise-effect is nog altijd een van de meest geziene modetrucs van fashionista’s): alsof je in moeders kast heb gerommeld! Hol je gewoonlijk in een strak spijkerbroekje rond, dan kan het interessant zijn om eens zo’n superchique broek met vouw en hoge taille te proberen.

Inspiratie van de straat

Modetrends zijn maar modetrends. Het zijn geen bevelen, er is geen must. Draag wat je wil en maak de combi’s waar jij je goed bij voelt. Volg niets en niemand maar kijk wel rond om inspiratie op te doen. Stoere laarzen onder een klassieke wijde broek, zie de foto hierboven, slaan als een vlag op een modderschuit. En toch…

Door: Charlotte Mesman voor Trendystyle