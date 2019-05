Dit zijn de coolste modetrends voor lente en zomer 2019

Er zijn modecollecties die een schot in de roos zijn. Zo zijn wij dit seizoen helemaal weg van de collectie van Etro, Italiaans modehuis dat bekend staat om zijn etnische fantasieën. Overigens waren die fantasieën voor lente zomer 2019 heel wat minder etnisch dan gewoonlijk. Daarmee werd de mood van de collectie luchtiger en vrolijker. Wij worden er gewoon heel erg blij van.

Deze collectie geeft ons enorm veel mode inspiratie. Al eerder publiceerden we foto’s van de catwalk. Vandaag nemen we je mee backstage om deze schitterende outfits van dichtbij te bekijken. Op de foto’s zijn de kleinste details te zijn. Dit zijn de mode ideeën die wij van deze collectie opdoen (zelf heb ik al een paar schelpenoorbellen gekocht). Ook als het weer nog niet zomers is, kun je er toch vast al iets mee.

11 Mode ideeën om zelf mee aan de slag te gaan

1. Vrij grote ronde zonnebrillen (combineren met grote oorbellen en een hoed, more is more!)

2. Schelpen in je oren, om je nek, schelpenbandjes om je pols voor dat zwoele zomerse gevoel

3. Supermooi: de combinatie van schelpen en parels (een geslaagde match, ook omdat beide uit de zee afkomstig zijn!)

4. Sjaaltjes met prints om je pols (zo gemakkelijk na te doen!)

5. Kimono’s met fantasieën voor naar het strand maar ook voor overdag

6. Gehaakte baretjes en grote zonnehoeden met prints op lange losse haren

7. Taillebanden (ze hebben wel iets weg van judobanden) in plaats van ceintuurs

8. Patchwork is dé trend!

9. Ongegeneerd prints met prints combineren

10. Broekpakken in (één enkele felle) kleur zijn hot

11. Oranje is dé modekleur!

Bekijk de foto’s maar eens. Er valt nog veel meer in deze collectie te ontdekken.

