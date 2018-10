Woow, dit kwam er uit mijn koffer! ‘Mixen, niet matchen’ is het mode motto van nu

Herfst winter 2018 2019 is een bijzonder mode seizoen. Alle mode regels zijn van de tafel geveegd, vooral wat kleuren en kleurcombinaties betreft. Het is alsof we een deur naar een uitbundig wonderland hebben ingetrapt waarin bonte kleuren, toverachtige patronen en fonkelende metallics moeiteloos met elkaar worden gecombineerd.

Dat wonderland-idee, een soort droomwereld waarin de kleurcombinaties en fantasieën bijna onwerkelijk aandoen, schoot door mijn hoofd toen ik van de week in Milaan aankwam en de koffer die ik aan het uitpakken was per ongeluk omkieperde. Slangenprints, bloemenfantasieën, luipaardprints, zilverkleurige pailletten, Engelse behangprints… alles tuimelde over elkaar en werd een exotische wirwar van kleuren en fantasieën.

Dit is de mode voor herfst winter 2018 2019, dacht ik. Een mode van ongebruikelijke, bijna toevallige combinaties!

Hoeveel mogelijkheden biedt dat wel niet? Het biedt ons een hele nieuwe kijk op onze garderobe, met allemaal nieuwe combinaties. Trek je kast maar eens open en denk ‘out of the box’. Combineer twee prints met elkaar die niets met elkaar te maken hebben. Draag een ruitje bij een bloem. Draag strepen bij ruiten. Mixen maar niet matchen, dat is het motto.

Deze bonte en ongebruikelijke combinaties bieden ook de oplossing voor dierenprints. Deze prints zijn momenteel supergeliefd maar het zijn tegelijkertijd ook de moeilijkste fantasieën in het dragen want ze worden snel een tikkeltje ordinair. Tenzij… je ook met deze prints creatief aan de slag gaat. Wat zou er gebeuren als je een luipaardprint met een bloemenprints combineert? Of een slangenprint met een etnische fantasie. Volgens mij kan dat best een heel interessante resultaten opleveren!

Wat ik maar zeggen wil: kom uit die comfortzone, ook in de mode. Kijk weer eens met andere ogen naar je garderobe en maak unieke combinaties. Het mag allemaal!

Door: Charlotte Mesman