Het nieuwe seizoen is begonnen. Hoog tijd om het eens over truien en knitwear te hebben. Wat worden de trends voor herfst winter 2017 2018. Hoe zien de nieuwe wintertruien eruit?

Als we de modecollecties op de internationale catwalks bekijken dan is er een gemene deler: de truien voor winter 2017 2018 zijn supercozy! Het zijn truien waar je heerlijk in weg kunt kruipen, truien die je uitnodigen om regenachtige dagen met een zak chips en Netflix op de bank door te brengen, maar ook truien die je tijdens werkdagen of in het dagelijks leven bescherming en warmte geven. Het zijn troosttruien! Deze trend zou best wel kunnen teruggaan op de Hygge-trend waar we dit seizoen al veel over geschreven hebben.

Behalve de oversize volumes en de soms overdreven lange mouwen (soms tot ver over je hand) zijn er nog een aantal andere modetrends die in het oog springen als je de truien voor herfst winter 2017 2018 bekijkt. We zetten ze voor je op een rijtje.

Truien en knitwear: strepen

Strepen blijven ook het komende seizoen terugkomen in het modebeeld. Vooral brede strepen zijn een trend en we komen ze met name tegen in de wintertruien. Donkerblauw met wit bijvoorbeeld, maar ook in andere toonaarden: grijstinten, aardetinten en pastels.

Kabeltruien

Op verschillende catwalks kwamen we klassieke kabels tegen, bijvoorbeeld bij Sonia Rykiel, Daks en Lanvin. De kabeltruien hebben vaak effen kleuren zodat het kabelpatroon maximaal tot zijn recht komt.

Coltruien

De coltrui doet dit seizoen ook weer helemaal mee. Denk daarbij aan klassieke coltruitjes die ideaal zijn om onder een jasje of een oversize trui te dragen, maar ook aan oversize truien met een royale col zoals bij Max Mara.

Opvallende schouderpartijen

De modeontwerpers blijven met jaren ’80 vormen spelen en dat komt vooral terug in de schouders van blazers, overjassen maar ook in de wintertruien. Grote schouders die overlopen in ronde en wijde mouwen zodat het geheel er wat ‘eivormig’ uitziet, zijn dit seizoen geen uitzondering (zie Isabel Marant en Aquilano.Rimondi).

Strapless (off-shoulder) truien

Een model dat we ook vaker terugzagen, is de strapless – ook wel ‘off-shoulder’ – trui. Het contrast tussen de dikke wol en de blote schouders levert interessante effecten op. Overigens kun je een strapless trui ook over een blouse dragen (zie Stella Jean).

Fantasieën

Verder zien we truien met alle mogelijke fantasieën en patronen. We noemden de streeppatronen al, maar verder kan en mag eigenlijk alles: van winterlandschappen en de geijkte herten voor de periode rond de Feestdagen tot ‘wiebertjes’-patronen en afbeeldingen van goudkleurige fantasieleeuwen (om maar iets te noemen).

Hoe draag je de truien voor herfst winter 2017 2018?

Als je de catwalkfoto’s bekijkt, zullen je vast een paar dingen opvallen:

1. hoe dik of oversize de truien ook zijn, je draagt ze (vaak) in je rok of broek;

2. de truien voor het komende seizoen worden veelal gedragen op wat wijdere broeken (met daaronder hoge hakken) zodat je vrij bijzondere silhouetten krijgt;

3. de truien voor het komende seizoen draag je met nonchalance op lange rokken of zwierige jurken;

4. op een enkele catwalk (Lanvin) zagen we de trui-jurk terugkomen. Deze draag je dit seizoen met netkousen (een andere trend!);

5. draag je een blouse onder een trui dan mag ook dat item best een fantasietje hebben (zo kun je een dierenprint met een streep combineren of een trui met fantasie met een ruitjesblouse).

