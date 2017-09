Eindelijk eens een winterseizoen waarin de modeontwerpers met voorstellen voor sokken, kousen en panty’s komen! Hoe vaak laten ze dit toch zo belangrijke aspect van de mode gemakshalve achterwege en sturen ze de modellen met zielige blote beentjes onder hun winteroutfits de catwalks op? De modetrends herfst winter 2017 2018 omvatten gelukkig ook heel wat suggesties op beenmode gebied. Laten we eens kijken!

Zwarte (en witte) netkousen

Netkousen zijn om één of andere reden al een paar seizoenen ‘gewoon’ weer in de mode. Vooral netkousen met grote mazen zijn populair, maar het mag ook wat fijner. De favoriete (niet)kleur is natuurlijk zwart, maar Lanvin showde voor herfst winter 2017 2018 ook witte netkousen (in lijn met de modetrend van witte schoenen) en ja, ze zijn super, ook al bieden ze in het winterseizoen maar weinig warmte.

Beenwarmers & co.

Beenwarmers is misschien een groot woord voor de teenloze kousen die we op de catwalks zagen, maar feit is dàt we ze zagen. Bij Antonio Marras zagen we een stukje blote wreef tussen de pumps en de dunne wollen kniekousen. Bij Les Copains zagen we ragfijne kniekousen met goudkleurige ‘teenstukjes’. De kousen werden in hoge sandaaltjes met gouden banden gedragen. Hoe verzin je het! Overigens zijn het maar ideeën om zelf inspiratie van op te doen.

Wollen (afzak)kousen

Op een groot aantal catwalks zagen we wollen kousen, vaak met fijne kabelpatronen, die wat aangerimpeld rond enkels en kuiten werden gedragen. Ze werden zowel in hoge sandaaltjes (dus met open tenen) als in dichte schoenen gedragen. De kleuren liepen uiteen van beige en mosterdgeel tot grijs en goudkleurig (met lurex).

Dikke panty’s

Bij ontwerpers als Vivienne Westwood zagen we ook dikke panty’s met kabels in verschillende kleuren zoals zeegroen. Dezelfde (excentrieke) ontwerpster showde ook rokken met donkergroene kniekousen met rode harten op de enkels. De boodschap is duidelijk: alles mag!

Laat je fantasie gaan voor leggings, kousen of sokken

Je begrijpt het al: je komt nog steeds weg met je klassieke zwarte panty’s maar er is zoveel meer onder de zon. Kijk maar eens naar de leggings bij Yohji Yamamoto die qua fantasie aanhaakten bij de outfit erboven en de schoenen eronder. En wat te denken van de kousen bij Cividini die uit drie verschillende lagen zijn opgebouwd? En nu jij!

Klik hier voor een overzicht modetrends herfst winter 2017 2018

Klik hier voor een overzicht modetrends man herfst winter 2017 2018