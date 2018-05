Het nieuwe seizoen is begonnen. Heb jij je al in de mode trends voor zomer 2018 verdiept? De mode is inspirerend, uitbundig, veelzijdig, kleurrijk en creatief. Het is afgelopen met de ‘grijze muizen’-look. De moderne vrouw mag gezien worden! De mode trends komen ons in alle opzichten tegemoet. Wij zetten de belangrijkste mode trends zomer 2018 voor je op een rijtje.

Dit zijn de belangrijkste mode trends voor 2018

1. Fantasieën

Het is al jaren aan de gang: de fantasieën hype! Ook deze zomer laten de modetrends volop fantasieën zien. Romantische bloemenprints, dierenprints, artistieke prints. En natuurlijk mag je ook dit seizoen weer fantasieën met fantasieën combineren.

2. Doorzichtig jurken, rokken en mode accessoires

Doorzichtige jurken, rokken en topjes zijn geen nieuwigheid en ze zijn ook dit seizoen weer een trend (het blijft dus stoeien met beha’s en grote onderbroeken om het alleen enigszins acceptabel te houden). Maar dit seizoen doen we ook een stap verder. Karl Lagerfeld ging enorm aan de haal met doorzichtig materialen, zoals vinyl, en creëerde niet alleen doorzichtige regenjassen (voor Chanel en Fendi) maar ook doorzichtige schoenen, doorzichtige laarzen en zelfs doorzichtige handschoenen en hoeden.

3. Kleur: felle kleuren en pastels

De modekleuren voor zomer 2018 zijn zonnig (hoe kan het ook anders?) en vrij fel. Denk aan geel, oranje, paars, groen, rood. Daarnaast zien we ook veel pastels met roze aan kop. Opvallend genoeg duikt bruin weer op. Aardekleuren en beigetinten mogen altijd maar behoren dit seizoen niet tot de toppers.

4. Zwart wit

De klassieke combinatie zwart-wit is terug (eigenlijk nooit weggeweest), en hoe! Sommige modehuizen showden enkel zwarte en witte items. Het was hoogtijd dat we deze niet-kleuren weer eens uit de kast gingen halen! We love it!

5. Zilver en goud

Zilver wordt gewoonlijk met de winter geassocieerd, goud is voor de zomer. Voor zomer 2018 gaan we voor zilver en goud. Dubbelop is eens zo lekker! Zilverkleurige jurken, broeken en zelfs schoenen schitteren ons tegemoet, soms zelfs met spiegel effect. De goudtinten voor zomer 2018 zijn geraffineerd en verfijnd. Denk aan rozegoud, bleekgoud en bronsgoud.

6. Veren en franjes

Veren en franjes. Het kan niet op. De mode voor zomer 2018 is vrouwelijk en gedetailleerd. De tijden van de katoenen blouses en linnen zomerbroeken zijn voorbij. Althans, als we het over de catwalks hebben, want van ons mag letterlijk alles! De modeontwerpers houden (momenteel) van versieringen en frutsels. Een beetje dramatiek hoort erbij!

7. De rok is helemaal terug!

Seizoenenlang stond de jurk centraal, en ook dit seizoen doet dit item volop mee, maar de rok maakt een sterke come back. En dat juichen wij toe want rokken vragen om combinaties en doen een beroep op onze creativiteit. Met rokken kun je je helemaal uitleven! Overigens is er niet zoiets als dé rok voor zomer 2018. De modellen lopen uiteen van kokerrok tot cirkelrok, van kort tot op de knie of halverwege de kuit.

8. Rubber en plastic

Voor de stoere meiden onder jullie is er voor zomer 2018 een heleboel rubber en plastic! Zou je ooit gedacht hebben aan een hoogglans zwartplastic broek voor de zomer? Vast niet! En toch is zoiets best cool (maar misschien niet ‘koel’!).

9. Zoete en romantische jurken

Romantisch, zoetsappig, lieflijk… Noem ze zoals je wilt. De jurken voor zomer 2018 zijn ongewoon vrouwelijk. Bij deze stijl horen verfijnde bloemetjesmotieven en ballerinaschoentjes zoals we dat bij Giambattista Valli zagen. Ook Luisa Beccaria in Milaan weet van deze stijl mee te praten. Zij ging weer helemaal los met roesjes, bloemetjes, vlindertjes… oké, you get it!

10. Mega mode accessoires

De mode accessoires voor zomer 2018 mogen er zijn! Ze zijn mega groot. Oorbellen reiken zowat tot op de schouders. De kettingen zijn groot en rijkelijk versierd met stenen, strass en parels. Oorbellen en kettingen dragen we dit seizoen ook weer samen, als setje. Dat was iets dat we lange tijd niet gezien hebben.

